استقرار ورقة الدولار..اعرف الآن وفق آخر تحديث سعر الدولار اليوم الجمعة 26-7-2019 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم الجمعة 26-7-2019 شهد استقراراً في التعاملات، على مستوى معطم البنوك المصرية، أسعار الدولار يوم أمس الخميس كانت قد شهدت إنخفاضاً في معظم البنوك المصرية، ومما لاشك فيه أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من المعلومات الهامة والتي تشهد تغيراً بين الحين والأخر، ولذلك يحرص على متابعتها لحظياً أصحاب الشركات والمصانع التي يتدخل سعر صرف الدولار في منتجاتهم.

سجل الأخضر في بنك مصر إيران للتنمية سعر، 16.56 جنيه للشراء، مقابل 16.66 جنيه للبيع، وسجل كذلك في بنك التعمير والإسكان سعر، 16.55 جنيه للشراء، و 16.65 جنيه للبيع، فيما سجلت الورقة الخضراء في البنك الأهلي الكويتي سعر، 16.54 جنيه للشراء، مقابل سعر، 16.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم سجل في بنك القاهرة سعر، 16.54 جنيه للشراء، و 16.64 جنيه للبيع، أما في بنك أبو ظبي الإسلامي سجل سعر، 16.58 جنيه للشراء، مقابل 16.67 جنيه للبيع، وبنك كريدي أجريكول سجل، 16.54 جنيه للشراء، و 16.64 جنيه للبيع، تجد الإشارة بأن سعر الدولار من الأمور المهمة جداً التي لديها اليد العليا في تحديد أسعار الكثير من المنتجات في مصر.

أسعار الدولار اليوم الجمعة 26-7-2019

استقرت أسعار الدولار اليوم في مصر، حيث سجل الأخضر في بنك مصر سعر، 16.54 جنيه للشراء، و 16.64 جنيه للبيع، وفي بنك الأسكندرية سجل سعر، 16.53 جنيه للشراء، و 16.63 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في بنك عودة سعر، 16.56 جنيه للشراء، مقابل 16.66 جنيه للبيع،وفي البنك المركزي المصري سجل، 16.56 جنيه للشراء، و 16.68 جنيه للبيع.

البنك سعر شراء الدولار بالجنيه المصري سعر بيع الدولار بالجنيه المصري البنك المركزي المصري 16.56 16.68 مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.58 16.67 كريدي أجريكول 16.54 16.64 بنك البركة 16.57 16.67 بنك عودة 16.56 16.66 البنك الأهلي المصري 16.54 16.64 المصرف المتحد 16.56 16.66 بنك مصر 16.54 16.64 بنك الإسكندرية 16.53 16.63

ووفقاً لأخر تحديث لأسعار الدولار اليوم، يقدم بنك أبو ظبي الإسلامي، أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.58، بينما يقدم البنك التجاري الدولي CIB، أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.62.

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

أسعار العملات في البنك الاهلي أمام الجنيه المصري اليوم سجلت انخفاضاً، حيث سجل اليورو مقابل الجنيه سعر 18.36 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري سعر 20.61 جنيه للشراء، و 20.82 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم سعر 16.54 جنيها للشراء، و 16.64 جنيها للبيع.

كما سجل الدينار الكويتي سعر 54.31 جنيه مصري للشراء، و 54.74 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري سعر 4.40 جنيه للشراء، مقابل 4.43 جنيه للبيع، و الريال القطري سجل سعر 4.29 جنيه للشراء، مقابل 4.56 جنيه للبيع.