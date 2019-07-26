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استقرار ورقة الدولار..اعرف الآن وفق آخر تحديث سعر الدولار اليوم الجمعة 26-7-2019 مقابل الجنيه المصري في البنوك

كتب مصطفى عبدهفي آخر تحديث
استقرار ورقة الدولار..اعرف الآن وفق آخر تحديث سعر الدولار اليوم الجمعة 26-7-2019 مقابل الجنيه المصري في البنوك
أسعار الدولار اليوم الجمعة 26-7-2019

سعر الدولار اليوم الجمعة 26-7-2019 شهد استقراراً في التعاملات، على مستوى معطم البنوك المصرية، أسعار الدولار يوم أمس الخميس كانت قد شهدت إنخفاضاً في معظم البنوك المصرية، ومما لاشك فيه أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من المعلومات الهامة والتي تشهد تغيراً بين الحين والأخر، ولذلك يحرص على متابعتها لحظياً أصحاب الشركات والمصانع التي يتدخل سعر صرف الدولار في منتجاتهم.

سجل الأخضر في بنك مصر إيران للتنمية سعر، 16.56 جنيه للشراء، مقابل 16.66 جنيه للبيع، وسجل كذلك في بنك التعمير والإسكان سعر، 16.55 جنيه للشراء، و 16.65 جنيه للبيع، فيما سجلت الورقة الخضراء في البنك الأهلي الكويتي سعر، 16.54 جنيه للشراء، مقابل سعر، 16.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم سجل في بنك القاهرة سعر، 16.54 جنيه للشراء، و 16.64 جنيه للبيع، أما في بنك أبو ظبي الإسلامي سجل سعر، 16.58 جنيه للشراء، مقابل 16.67 جنيه للبيع، وبنك كريدي أجريكول سجل، 16.54 جنيه للشراء، و 16.64 جنيه للبيع، تجد الإشارة بأن سعر الدولار من الأمور المهمة جداً التي لديها اليد العليا في تحديد أسعار الكثير من المنتجات في مصر.

 

أسعار الدولار اليوم الجمعة 26-7-2019

استقرت أسعار الدولار اليوم في مصر، حيث سجل الأخضر في بنك مصر سعر، 16.54 جنيه للشراء، و 16.64 جنيه للبيع، وفي بنك الأسكندرية سجل سعر، 16.53 جنيه للشراء، و 16.63 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في بنك عودة سعر، 16.56 جنيه للشراء، مقابل 16.66 جنيه للبيع،وفي البنك المركزي المصري سجل، 16.56 جنيه للشراء، و 16.68 جنيه للبيع.

البنكسعر شراء الدولار بالجنيه المصريسعر بيع الدولار بالجنيه المصري
البنك المركزي المصري16.5616.68
مصرف أبو ظبي الإسلامي16.5816.67
كريدي أجريكول16.5416.64
بنك البركة16.5716.67
بنك عودة16.5616.66
البنك الأهلي المصري16.5416.64
المصرف المتحد16.5616.66
بنك مصر16.5416.64
بنك الإسكندرية16.5316.63

ووفقاً لأخر تحديث لأسعار الدولار اليوم، يقدم بنك أبو ظبي الإسلامي، أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.58، بينما يقدم البنك التجاري الدولي CIB، أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.62.

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

أسعار العملات في البنك الاهلي أمام الجنيه المصري اليوم سجلت انخفاضاً، حيث سجل اليورو مقابل الجنيه سعر 18.36 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري سعر 20.61 جنيه للشراء، و 20.82 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار  في البنك الأهلي المصري اليوم سعر 16.54 جنيها للشراء، و 16.64 جنيها للبيع.

كما سجل الدينار الكويتي سعر 54.31 جنيه مصري للشراء، و 54.74 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري سعر 4.40 جنيه للشراء، مقابل 4.43 جنيه للبيع، و الريال القطري سجل سعر 4.29 جنيه للشراء، مقابل 4.56 جنيه للبيع.

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عن الكاتب

مصطفى عبده

مصطفى عبده , 20 سنة من محافظة الاسكندرية، أعمل كمحرر لدى موقع نجوم مصرية، وموقع كلمة دوت أورج، طالب بكلية الاداب قسم تاريخ بجامعة الاسكندرية ، محب للقراءة والتدوين، مهتم بكرة القدم والاحداث الرياضية بصفة عامة، ومتابعة اخبار الاقتصاد واسعار العملات.

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