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كتالوج ماي واي MY WAY شهر يونيو 2019 ( عيد سعيد )

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث
كتالوج ماي واي MY WAY شهر يونيو 2019 ( عيد سعيد )

بالصور الكتالوج الكامل لمنتجات وعروض شركة ماي واي مصر لشهر يونيو ( 6 / 2019 م ) , وتقدم الشركة مجموعة عروض وخصومات مميزة بمناسبة عيد الفطر المبارك  1440 هـ  / 2019 م ,ومجموعة من المنتجات الجديدة لأول مرة.

هدايا النقاط لشهر يونيو 2019 من ماي واي

إشتري طلبية بـ 190 نقطة على فاتورة واحدة وأحصل على منظف الزجاج بالورد 550 مل + مهلبية الفراولة 400 جرام.

العروض الأسبوعية من ماي واي يونيو 2019

عند شرائك طلبية بـ 100 نقطة على فاتورة واحدة و استفيدي بالعروض التالية 1+1 :

  • الأسبوع الأول من 2-11 يونيو : كيك الفانليا 400 جرام .
  • الأسبوع الثاني من 12-21 يونيو : شامبو كليوبترا لتنعيم الشعر 660 مل.
  • الأسبوع الثالث من 22 -31  يونيو : اودوتواليت اسبيشيال ” رجالي ” ( عطر قوي مناسب لجميع الاوقات ) 55 مل .

 منتجات برموشن ماى واى يونيو 2019

تضم مجلة العروض الجديدة لماي واي مجموعة كبيرة من منتجات العناية الشخصية والتجميل والمنظفات والأغذية .

  • جديد ماي واي لشهر يوينو 2019 : شاور جيل برائحة برفان حنين – اودوتواليت هابينيس حريمي – بلاشر ريد – بودرة ريد – طلاء اظافر بيرلي ” فاشون ” – مزيل المكياج المنزلي بيرلي بزيت جوز الهند – جيلاتو الشيكولاتة والفانليا – جيلاتو الفراولة .
  • منتجات العناية الشخصية ( برفانات – أودو تواليت – كريمات البشرة – كريمات تفتيح الهالات السوداء – كريمات تصفيف الشعر – جل للحلاقة – أحمر الشفاه – شامبو وبلسم – شاور جل – منظف للوجه – كريم مرطب – شامبوهات وبلسم وجل أسنان للأطفال – بودرة معطرة للجسم – سوائل التطهير والتعقيم – غسول للوجه – كريمات تفتيح  البشرة – ماسكرا – كريم الشمس – شاور جل برائحة برفان الفيحاء – ديليكيت كريم ترطيب وتفتيح البشرة – جل تصفيف الشعر – كريمات ترطيب البشرة – فازلين متعدد الاستخدامات للشعر والبشرة – معاجين أسنان – مزيلات العرق زيت الشعر – مكياجات ) .
  • منتجات العناية المنزلية ( سائل تنظيف الأطباق – منظف الزجاج – شامبو السجاد – منظف التواليت – منظف الافران والشوايات والبوتاجاز – منظف الحمامات والسيراميك – منظف المطابخ والأسطح – مزيل بقع الملابس – منظف الملابس – معطرات المنزل للجو والأقمشة – كلين منظف وملمع ومعطر السيراميك والرخام والبورسلين – كلين منظف ومطهر الخضروات والفواكه ) .
  • منتجات تحضير الأغذية والمشروبات ( مربات – جيلي – مهلبية – كابتشينو – بن – كيك انواع – كاسترد – مشمشية قمر الدين – كريم شانتيه – كراميل كراميل – بسبوسة بجوز الهند – كريم شانتيه بالفراولة – بليند الأناناس والكانتالوب –  مشروب كاكاو -بسبوسة – لقمة القاضي – بلح الشام – خلطة الدجاج – مشروبات السوبيا وقمر الدين والمانجو – والبرتقال والتمر هندي – خلطات السمك والكفتة والكبسة وبهارات الارز – الايس كريم – مشروبات المانجو والخوخ والتفاح والتوت والكريز والبرتقال والاناناس – بودرة بصل – بودرة ثوم – شوربة الفطر والكريمة – شوربة الدجاج بالكريمة – خلطات البشاميل والكفتة والبرجر و اسكالوب بانيه والسم البارد والكبدة والدجاج والحواوشي ولحم العصاج و الشاورما  – مشروبات الشاي والينسون والشمر والبقدونس والكراوية والشاي الاخضر بالنعناع والقرفه  ) .

برنامج الهدايا الخاص بشهور ( ابريل ومايو ويونيو ) 2019

  • الخطوة الأولى ابريل 2019 : إعملي فاتورة ب 550 نقطة أو تراكمي طوال شهر ابريل تحصلي على سوبر باور منظف الملابس الداكنة والجينز والعبايات 950 مل.
  • . الخطوة الثانية مايو 2019 : إعملي فاتورة ب700 نقطة أو تراكمي طوال شهر مايو تحصلي على فور هيم ” رجايل ” برفان قوي مناسب لجميع الاوقات 45 مل.
  • الخطوة الثالثة يونيو 2019 : إعملي فاتورة ب 1050 نقطة أو تراكمي طوال شهر يونيو تحصلي على مروحة تايمر استاند 18 بوصة 3 سرعات.

فرصة كبيرة لمشتركي البرنامج عند اكمالك نقاط البرنامج يمكن الدخول في سحب للفوز بإحدى هذه الاجهزة ( شاشة ليد 32 بوصة – فرن 46 لتر – سخان مياه غاز ).

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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