كتالوج ماي واي MY WAY شهر يونيو 2019 ( عيد سعيد )

بالصور الكتالوج الكامل لمنتجات وعروض شركة ماي واي مصر لشهر يونيو ( 6 / 2019 م ) , وتقدم الشركة مجموعة عروض وخصومات مميزة بمناسبة عيد الفطر المبارك 1440 هـ / 2019 م ,ومجموعة من المنتجات الجديدة لأول مرة.

هدايا النقاط لشهر يونيو 2019 من ماي واي

إشتري طلبية بـ 190 نقطة على فاتورة واحدة وأحصل على منظف الزجاج بالورد 550 مل + مهلبية الفراولة 400 جرام.

العروض الأسبوعية من ماي واي يونيو 2019

عند شرائك طلبية بـ 100 نقطة على فاتورة واحدة و استفيدي بالعروض التالية 1+1 :

الأسبوع الأول من 2-11 يونيو : كيك الفانليا 400 جرام .

الأسبوع الثاني من 12-21 يونيو : شامبو كليوبترا لتنعيم الشعر 660 مل.

الأسبوع الثالث من 22 -31 يونيو : اودوتواليت اسبيشيال ” رجالي ” ( عطر قوي مناسب لجميع الاوقات ) 55 مل .

منتجات برموشن ماى واى يونيو 2019

تضم مجلة العروض الجديدة لماي واي مجموعة كبيرة من منتجات العناية الشخصية والتجميل والمنظفات والأغذية .

جديد ماي واي لشهر يوينو 2019 : شاور جيل برائحة برفان حنين – اودوتواليت هابينيس حريمي – بلاشر ريد – بودرة ريد – طلاء اظافر بيرلي ” فاشون ” – مزيل المكياج المنزلي بيرلي بزيت جوز الهند – جيلاتو الشيكولاتة والفانليا – جيلاتو الفراولة .

منتجات العناية الشخصية ( برفانات – أودو تواليت – كريمات البشرة – كريمات تفتيح الهالات السوداء – كريمات تصفيف الشعر – جل للحلاقة – أحمر الشفاه – شامبو وبلسم – شاور جل – منظف للوجه – كريم مرطب – شامبوهات وبلسم وجل أسنان للأطفال – بودرة معطرة للجسم – سوائل التطهير والتعقيم – غسول للوجه – كريمات تفتيح البشرة – ماسكرا – كريم الشمس – شاور جل برائحة برفان الفيحاء – ديليكيت كريم ترطيب وتفتيح البشرة – جل تصفيف الشعر – كريمات ترطيب البشرة – فازلين متعدد الاستخدامات للشعر والبشرة – معاجين أسنان – مزيلات العرق زيت الشعر – مكياجات ) .

منتجات العناية المنزلية ( سائل تنظيف الأطباق – منظف الزجاج – شامبو السجاد – منظف التواليت – منظف الافران والشوايات والبوتاجاز – منظف الحمامات والسيراميك – منظف المطابخ والأسطح – مزيل بقع الملابس – منظف الملابس – معطرات المنزل للجو والأقمشة – كلين منظف وملمع ومعطر السيراميك والرخام والبورسلين – كلين منظف ومطهر الخضروات والفواكه ) .

منتجات تحضير الأغذية والمشروبات ( مربات – جيلي – مهلبية – كابتشينو – بن – كيك انواع – كاسترد – مشمشية قمر الدين – كريم شانتيه – كراميل كراميل – بسبوسة بجوز الهند – كريم شانتيه بالفراولة – بليند الأناناس والكانتالوب – مشروب كاكاو -بسبوسة – لقمة القاضي – بلح الشام – خلطة الدجاج – مشروبات السوبيا وقمر الدين والمانجو – والبرتقال والتمر هندي – خلطات السمك والكفتة والكبسة وبهارات الارز – الايس كريم – مشروبات المانجو والخوخ والتفاح والتوت والكريز والبرتقال والاناناس – بودرة بصل – بودرة ثوم – شوربة الفطر والكريمة – شوربة الدجاج بالكريمة – خلطات البشاميل والكفتة والبرجر و اسكالوب بانيه والسم البارد والكبدة والدجاج والحواوشي ولحم العصاج و الشاورما – مشروبات الشاي والينسون والشمر والبقدونس والكراوية والشاي الاخضر بالنعناع والقرفه ) .

برنامج الهدايا الخاص بشهور ( ابريل ومايو ويونيو ) 2019

الخطوة الأولى ابريل 2019 : إعملي فاتورة ب 550 نقطة أو تراكمي طوال شهر ابريل تحصلي على سوبر باور منظف الملابس الداكنة والجينز والعبايات 950 مل.

. الخطوة الثانية مايو 2019 : إعملي فاتورة ب700 نقطة أو تراكمي طوال شهر مايو تحصلي على فور هيم ” رجايل ” برفان قوي مناسب لجميع الاوقات 45 مل.

الخطوة الثالثة يونيو 2019 : إعملي فاتورة ب 1050 نقطة أو تراكمي طوال شهر يونيو تحصلي على مروحة تايمر استاند 18 بوصة 3 سرعات.

فرصة كبيرة لمشتركي البرنامج عند اكمالك نقاط البرنامج يمكن الدخول في سحب للفوز بإحدى هذه الاجهزة ( شاشة ليد 32 بوصة – فرن 46 لتر – سخان مياه غاز ).