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كتالوج ماي واي MY WAY – مايو 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

أصدرت شركة ماي واي أكبر شركة للبيع المباشر في مصر كتالوج منتجاتها الجديد لشهر مايو ( 5 ) 2020 م , حيث تقدم الشركة به مجموعة ماتميزة من العروض والتخفيضات والمنتجات الجديدة بمناسبة شهر رمضان المبارك , وعيد الفطر السعيد  , كل عام وانتم بخير .

فيديو صور الكتالوج بالكامل بجودة عالية

الكتالوج الجديد من ماي واي يضم أكبر مجموعة متنوعة من منتجات التجميل والنظافة والمشروبات ونكهات الطعام والحلويات .

تقدم ماي واي على مدار سنوات العديد والعديد من المنتجات المتجددة والمتميزة فتضيف الى كتالوجها المميز كل شهر عدة منتجات جديد وخاصة في منتجات العناية الشخصية والمشروبات والنكهات .

شركة ماي واي تعتبر اكبر شركة مصرية في البيع المباشر عن طريق اعضائها , فبالاضافة الى الخصومات , تقدم لهم ربح مالي وهدايا اسبوعية وشهرية وربع سنوية فيما يعرف بالبرنامج , بالاضافة الى الخصومات التى تقدمها على منتجاتها , حيث تقدم خصم 25 % بشكل ثاب لاعضائها على منتجات التجميل والعناية الشخصية والمنزلية والعطور و 20 % على منتجات ماي شيف .

صور الكتالوج بالكامل – مايو 2020

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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