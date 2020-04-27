كتالوج ماي واي MY WAY – مايو 2020

أصدرت شركة ماي واي أكبر شركة للبيع المباشر في مصر كتالوج منتجاتها الجديد لشهر مايو ( 5 ) 2020 م , حيث تقدم الشركة به مجموعة ماتميزة من العروض والتخفيضات والمنتجات الجديدة بمناسبة شهر رمضان المبارك , وعيد الفطر السعيد , كل عام وانتم بخير .

فيديو صور الكتالوج بالكامل بجودة عالية

الكتالوج الجديد من ماي واي يضم أكبر مجموعة متنوعة من منتجات التجميل والنظافة والمشروبات ونكهات الطعام والحلويات .

تقدم ماي واي على مدار سنوات العديد والعديد من المنتجات المتجددة والمتميزة فتضيف الى كتالوجها المميز كل شهر عدة منتجات جديد وخاصة في منتجات العناية الشخصية والمشروبات والنكهات .

شركة ماي واي تعتبر اكبر شركة مصرية في البيع المباشر عن طريق اعضائها , فبالاضافة الى الخصومات , تقدم لهم ربح مالي وهدايا اسبوعية وشهرية وربع سنوية فيما يعرف بالبرنامج , بالاضافة الى الخصومات التى تقدمها على منتجاتها , حيث تقدم خصم 25 % بشكل ثاب لاعضائها على منتجات التجميل والعناية الشخصية والمنزلية والعطور و 20 % على منتجات ماي شيف .

صور الكتالوج بالكامل – مايو 2020