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كتالوج ماي واي MY WAY – يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة )

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
كتالوج ماي واي MY WAY – يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة )

بالصور الكتالوج الكامل لمنتجات وعروض شركة ماي واي مصر لشهر يوليو ( 7 / 2019 م ) , وتقدم الشركة مجموعة عروض وخصومات مميزة بمناسبة بداية صيف 2019 م ,ومجموعة من المنتجات الجديدة لأول مرة.

العروض الأسبوعية من ماي واي يوليو 2019

عند شرائك طلبية بـ 100 نقطة على فاتورة واحدة و استفيدي بالعروض التالية 1+1 :

  • الأسبوع الأول من 2-11 يوليو : شامبو كليوبترا للتطويل 1500 مل .
  • الأسبوع الثاني من 12-21 يوليو : باور بلس منظف تواليت 750 مل .
  • الأسبوع الثالث من 22 -31  يوليو : اودوتواليت اكسبلوجن ( رجالي ” عطر قوي مناسب للمساء ) ” 65 مل .

 منتجات برموشن ماى واى يوليو 2019

تضم مجلة العروض الجديدة لماي واي مجموعة كبيرة من منتجات العناية الشخصية والتجميل والمنظفات والأغذية .

  • جديد ماي واي لشهر يوليو 2019 : شاور جل جامبو موود عبير الزهور البرية وليالي الانس وورد وعنبر بحم ديد 250 مل – ماسك جروفاست للشعر بطيء النو – شامبو ماي كاركير وبلسم ماي ملر كير – شاور جل برائحة برفان جرين – زيت ناتشرز بزيت جوز الهند وجنين القمح .
  • منتجات العناية الشخصية ( برفانات – أودو تواليت – كريمات البشرة – كريمات تفتيح الهالات السوداء – كريمات تصفيف الشعر – جل للحلاقة – أحمر الشفاه – شامبو وبلسم – شاور جل – منظف للوجه – كريم مرطب – شامبوهات وبلسم وجل أسنان للأطفال – بودرة معطرة للجسم – سوائل التطهير والتعقيم – غسول للوجه – كريمات تفتيح  البشرة – ماسكرا – كريم الشمس – شاور جل برائحة برفان الفيحاء – ديليكيت كريم ترطيب وتفتيح البشرة – جل تصفيف الشعر – كريمات ترطيب البشرة – فازلين متعدد الاستخدامات للشعر والبشرة – معاجين أسنان – مزيلات العرق زيت الشعر – مكياجات ) .
  • منتجات العناية المنزلية ( سائل تنظيف الأطباق – منظف الزجاج – شامبو السجاد – منظف التواليت – منظف الافران والشوايات والبوتاجاز – منظف الحمامات والسيراميك – منظف المطابخ والأسطح – مزيل بقع الملابس – منظف الملابس – معطرات المنزل للجو والأقمشة – كلين منظف وملمع ومعطر السيراميك والرخام والبورسلين – كلين منظف ومطهر الخضروات والفواكه ) .
  • منتجات تحضير الأغذية والمشروبات ( مربات – جيلي – مهلبية – كابتشينو – بن – كيك انواع – كاسترد – مشمشية قمر الدين – كريم شانتيه – كراميل كراميل – بسبوسة بجوز الهند – كريم شانتيه بالفراولة – بليند الأناناس والكانتالوب –  مشروب كاكاو -بسبوسة – لقمة القاضي – بلح الشام – خلطة الدجاج – مشروبات السوبيا وقمر الدين والمانجو – والبرتقال والتمر هندي – خلطات السمك والكفتة والكبسة وبهارات الارز – الايس كريم – مشروبات المانجو والخوخ والتفاح والتوت والكريز والبرتقال والاناناس – بودرة بصل – بودرة ثوم – شوربة الفطر والكريمة – شوربة الدجاج بالكريمة – خلطات البشاميل والكفتة والبرجر و اسكالوب بانيه والسم البارد والكبدة والدجاج والحواوشي ولحم العصاج و الشاورما  – مشروبات الشاي والينسون والشمر والبقدونس والكراوية والشاي الاخضر بالنعناع والقرفه  ) .

برنامج الهدايا الخاص بشهور ( يوليو وأغسطس وسبتمبر  ) 2019

  • الخطوة الأولى يوليو 2019 : إعملي فاتورة ب 550 نقطة أو تراكمي طوال شهر يوليو تحصلي على مطهر ومنظف ومعطر متعدد الاغراض 1.4 لتر .
  • . الخطوة الثانية أغسطس 2019 : إعملي فاتورة ب700 نقطة أو تراكمي طوال شهر اغسطس تحصلي على أودوتواليت لمسة ( برفان قوي مناسب لجميع الاوقات ) 35 مللي .
  • الخطوة الثالثة سبتمبر 2019 : إعملي فاتورة ب 1050 نقطة أو تراكمي طوال شهر سبتمبر تحصلي على مكواة بالبخار.

 

كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة ) كتالوج ماي واي MY WAY - يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة )

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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