كتالوج ماي واي MY WAY – يوليو 2019 ( صيف ممتع وتخفيضات هائلة )

بالصور الكتالوج الكامل لمنتجات وعروض شركة ماي واي مصر لشهر يوليو ( 7 / 2019 م ) , وتقدم الشركة مجموعة عروض وخصومات مميزة بمناسبة بداية صيف 2019 م ,ومجموعة من المنتجات الجديدة لأول مرة.
العروض الأسبوعية من ماي واي يوليو 2019
عند شرائك طلبية بـ 100 نقطة على فاتورة واحدة و استفيدي بالعروض التالية 1+1 :
- الأسبوع الأول من 2-11 يوليو : شامبو كليوبترا للتطويل 1500 مل .
- الأسبوع الثاني من 12-21 يوليو : باور بلس منظف تواليت 750 مل .
- الأسبوع الثالث من 22 -31 يوليو : اودوتواليت اكسبلوجن ( رجالي ” عطر قوي مناسب للمساء ) ” 65 مل .
منتجات برموشن ماى واى يوليو 2019
تضم مجلة العروض الجديدة لماي واي مجموعة كبيرة من منتجات العناية الشخصية والتجميل والمنظفات والأغذية .
- جديد ماي واي لشهر يوليو 2019 : شاور جل جامبو موود عبير الزهور البرية وليالي الانس وورد وعنبر بحم ديد 250 مل – ماسك جروفاست للشعر بطيء النو – شامبو ماي كاركير وبلسم ماي ملر كير – شاور جل برائحة برفان جرين – زيت ناتشرز بزيت جوز الهند وجنين القمح .
- منتجات العناية الشخصية ( برفانات – أودو تواليت – كريمات البشرة – كريمات تفتيح الهالات السوداء – كريمات تصفيف الشعر – جل للحلاقة – أحمر الشفاه – شامبو وبلسم – شاور جل – منظف للوجه – كريم مرطب – شامبوهات وبلسم وجل أسنان للأطفال – بودرة معطرة للجسم – سوائل التطهير والتعقيم – غسول للوجه – كريمات تفتيح البشرة – ماسكرا – كريم الشمس – شاور جل برائحة برفان الفيحاء – ديليكيت كريم ترطيب وتفتيح البشرة – جل تصفيف الشعر – كريمات ترطيب البشرة – فازلين متعدد الاستخدامات للشعر والبشرة – معاجين أسنان – مزيلات العرق زيت الشعر – مكياجات ) .
- منتجات العناية المنزلية ( سائل تنظيف الأطباق – منظف الزجاج – شامبو السجاد – منظف التواليت – منظف الافران والشوايات والبوتاجاز – منظف الحمامات والسيراميك – منظف المطابخ والأسطح – مزيل بقع الملابس – منظف الملابس – معطرات المنزل للجو والأقمشة – كلين منظف وملمع ومعطر السيراميك والرخام والبورسلين – كلين منظف ومطهر الخضروات والفواكه ) .
- منتجات تحضير الأغذية والمشروبات ( مربات – جيلي – مهلبية – كابتشينو – بن – كيك انواع – كاسترد – مشمشية قمر الدين – كريم شانتيه – كراميل كراميل – بسبوسة بجوز الهند – كريم شانتيه بالفراولة – بليند الأناناس والكانتالوب – مشروب كاكاو -بسبوسة – لقمة القاضي – بلح الشام – خلطة الدجاج – مشروبات السوبيا وقمر الدين والمانجو – والبرتقال والتمر هندي – خلطات السمك والكفتة والكبسة وبهارات الارز – الايس كريم – مشروبات المانجو والخوخ والتفاح والتوت والكريز والبرتقال والاناناس – بودرة بصل – بودرة ثوم – شوربة الفطر والكريمة – شوربة الدجاج بالكريمة – خلطات البشاميل والكفتة والبرجر و اسكالوب بانيه والسم البارد والكبدة والدجاج والحواوشي ولحم العصاج و الشاورما – مشروبات الشاي والينسون والشمر والبقدونس والكراوية والشاي الاخضر بالنعناع والقرفه ) .
برنامج الهدايا الخاص بشهور ( يوليو وأغسطس وسبتمبر ) 2019
- الخطوة الأولى يوليو 2019 : إعملي فاتورة ب 550 نقطة أو تراكمي طوال شهر يوليو تحصلي على مطهر ومنظف ومعطر متعدد الاغراض 1.4 لتر .
- . الخطوة الثانية أغسطس 2019 : إعملي فاتورة ب700 نقطة أو تراكمي طوال شهر اغسطس تحصلي على أودوتواليت لمسة ( برفان قوي مناسب لجميع الاوقات ) 35 مللي .
- الخطوة الثالثة سبتمبر 2019 : إعملي فاتورة ب 1050 نقطة أو تراكمي طوال شهر سبتمبر تحصلي على مكواة بالبخار.
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