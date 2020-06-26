كتالوج ماي واي MY WAy يوليو ( 7 ) 2020 (عروض عيد الاضحى )

الكتالوج الجديد لشركة ماي واي مصر لشهر يوليو 2020بمناسبة قرب الاحتفال بعيد الاضحي حيث تقدم عروض مميزة خاصة , ومنتجات جديدة وعروض وخصومات مميزة .
هدايا النقاط لشهر يوليو 2020 من ماي واي
إشتري طلبية بـ 180 نقطة على فاتورة واحدة وأحصل على شامبو اكس لارج 1.4 لتر.
العروض الأسبوعية من ماي واي يوليو 2020
عند شرائك طلبية بـ 100 نقطة على فاتورة واحدة واستفيدي بالعروض التالية 1+1 :
- الأسبوع الأول من 2-11 يوليو 2020: شامبو كليوباترا للتطويل 1500 مل.
- الأسبوع الثاني من 12-21 يوليو 2020: باور بلس 750 مل.
- الأسبوع الثالث من 22 -30 يوليو 2020: اودوبرفان زد ( رجالي قوي مناسب لجميع الأوقات ) 110 مل.
برنامج الهدايا الخاص بشهور (يوليو وأغسطس وسبتمبر ) 2020
- الخطوة الأولى يوليو 2020: إعملي فاتورة ب 550 نقطة أو تراكمي طوال شهر يوليو تحصلي على سوبر باوي منظف الملابس الداكنة والجينز والعبايات 950 مل.
- . الخطوة أغسطس 2020: إعملي فاتورة ب700 نقطة أو تراكمي طوال شهر اغسطس تحصلي على أودوتواليت بلاير (برفان مناسب للجميع الأوقات ) 50 مل.
- الخطوة الثالثة سبتمبر 2020: إعملي فاتورة ب 1050 نقطة أو تراكمي طوال شهر سبتمر تحصلي على طقم مقلاة تروفال 3 قطع ( مقاسات 26 و 24 و 20 سمك 3 مل – طلاء مقاوم للخدش – ضمان سنتان ).
منتجات برموشن ماى واى يوليو 2020
تضم مجلة العروض الجديدة لماي واي مجموعة كبيرة من منتجات العناية الشخصية والتجميل والمنظفات والأغذية.
- منتجات العناية الشخصية (برفانات – أودو تواليت – كريمات البشرة – كريمات تفتيح الهالات السوداء – كريمات تصفيف الشعر – جل للحلاقة – أحمر الشفاه – شامبو وبلسم – شاور جل – منظف للوجه – كريم مرطب – شامبوهات وبلسم وجل أسنان للأطفال – بودرة معطرة للجسم – سوائل التطهير والتعقيم – غسول للوجه – كريمات تفتيح البشرة – ماسكرا – كريم الشمس – جل تصفيف الشعر – كريمات ترطيب البشرة – فازلين متعدد الاستخدامات للشعر والبشرة – معاجين أسنان – مزيلات العرق زيت الشعر – مكياجات ).
- منتجات العناية المنزلية (سائل تنظيف الأطباق – منظف الزجاج – شامبو السجاد – منظف التواليت – منظف الافران والشوايات والبوتاجاز – منظف الحمامات والسيراميك – منظف المطابخ والأسطح – مزيل بقع الملابس – منظف الملابس – معطرات المنزل للجو والأقمشة ).
- منتجات تحضير الأغذية والمشروبات (مربات – جيلي – مهلبية – كابتشينو – بن – كيك انواع – كاسترد – مشمشية قمر الدين – كريم شانتيه – كراميل كراميل – مشروب كاكاو -بسبوسة – لقمة القاضي – بلح الشام – خلطة الدجاج – مشروبات السوبيا وقمر الدين والمانجو – والبرتقال والتمر هندي – خلطات السمك والكفتة والكبسة وبهارات الارز – الايس كريم – مشروبات المانجو والخوخ والتفاح والتوت والكريز والبرتقال والاناناس – بودرة بصل – بودرة ثوم – شوربة الفطر والكريمة – شوربة الدجاج بالكريمة – خلطات البشاميل والكفتة والبرجر واسكالوب بانيه والسم البارد والكبدة والدجاج والحواوشي ولحم العصاج والشاورما – مشروبات الشاي والينسون والشمر والبقدونس والكراوية والشاي الاخضر بالنعناع والقرفه ).