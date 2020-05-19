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كتالوج ماي واي MY WAY – يونيو 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

أصدرت شركة ماي واي أكبر شركة للبيع المباشر في مصر كتالوج منتجاتها الجديد لشهر يونيو ( 6 ) 2020 م , حيث تقدم الشركة به مجموعة ماتميزة من العروض والتخفيضات والمنتجات الجديدة بمناسبة فصل الصيف .

فيديو صور الكتالوج بالكامل بجودة عالية

الكتالوج الجديد من ماي واي يضم أكبر مجموعة متنوعة من منتجات التجميل والنظافة والمشروبات ونكهات الطعام والحلويات .

تقدم ماي واي على مدار سنوات العديد والعديد من المنتجات المتجددة والمتميزة فتضيف الى كتالوجها المميز كل شهر عدة منتجات جديد وخاصة في منتجات العناية الشخصية والمشروبات والنكهات .

شركة ماي واي تعتبر اكبر شركة مصرية في البيع المباشر عن طريق اعضائها , فبالاضافة الى الخصومات , تقدم لهم ربح مالي وهدايا اسبوعية وشهرية وربع سنوية فيما يعرف بالبرنامج , بالاضافة الى الخصومات التى تقدمها على منتجاتها , حيث تقدم خصم 25 % بشكل خاص لاعضائها على منتجات التجميل والعناية الشخصية والمنزلية والعطور و 20 % على منتجات ماي شيف .

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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