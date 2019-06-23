كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019

أحدث عروض كارفور مصر ” كرنفال 2019 ” للفترة من الاثنين 24-6-2019 م وحتى يوم الاحد 7-7-2019 م أو حتى نفاذ الكمية في جميع فروع كارفور ( ماركت وهايبر ماركت ).

منتجات وسلع عرض كرنفال 2019 من كارفور مصر

مجموعة متنوعة من السلع أهمها :

أجهزة كهربائية والكترونية : شاشات مختلفة الاحجام والامكانيات والماركات – لابتوبات – موبايلات – تابلت – بلايستيشن – طابعات – كاميرات رقمية – فلاش ميموري – هارد ديسك – كارت ميموري – بوتجازات – ثلاجات – غسالات ملابس – خلاط يدوي – كبة – غلاية مياه – خلاطات – محضرات طعام – افران – ميكروويف – ماكينات حلاقة – قلايات – مكواة بخار مكنسة – تكييفات – مبردات مياه – مراوح .

ملابس : تيشرتات – بنطلونات – بوكسرات – سابوه – شبشب – بيجامات .

أدوات منزلية : اطقم حلاقة – أطقم طهي – اطقم جرانيت – اطقم زجاج حراري – أطقم اكواب – اطقم عشاء – زجاجات مياه – مصفاه – اطباق تقديم – اطقم ثلاجة – اطقم توزيع – اطقم سكاكين – اطقم مائدة – باسكت بلاستيك – منشر غسيل – مسدس مياه – كراسي – مشاشات – لمبات – فلتر مياه – كومبريسور هواء – طقم حدائق .

منتجات عناية شخصية ومنزلية : مساحيق غسيل – منعم ملابس – منظف اطباق – شامبو – بلسم – حفاضات – فوط صحية نسائية – كلور – سائل مطهر – مناديل – روق مطبخ – مسحوق غسالات اطباق – معاجين اسنان – صابون – مزيلات عرق – سوائل استحمام .

منتجات غذائية : شاي – نسكافيه – لبن بودرة – قهوة – عسل نحل – مربى – كريمة شيكولاتة – دقيق – سكر – شيكولاتة – كيك – شيبس – بسكويت – مكرونة – ارز – صلصة – خل – تونة – مايونيز – فول – سمن – مشروبات غازية – عصائر – زبدة – مجمدات غذائية – البان – اجبان – زبادي – بيض – لحوم – دواجن – اسماك – فاكهة – خضروات.

عروض فروع الماركت كارفور

مجلة العروض الخاصة بكرنفال كارفور 2019 في فروع الماركت

عروض فروع الماركت كارفور

مجلة العروض الخاصة بكرنفال كارفور 2019 في فروع الماركت