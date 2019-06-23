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كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019

أحدث عروض كارفور مصر ” كرنفال 2019 ” للفترة من الاثنين 24-6-2019 م وحتى يوم الاحد 7-7-2019 م أو حتى نفاذ الكمية في جميع فروع كارفور ( ماركت وهايبر ماركت ).

منتجات وسلع عرض كرنفال 2019 من كارفور مصر

مجموعة متنوعة من السلع أهمها :

  • أجهزة كهربائية والكترونية : شاشات مختلفة الاحجام والامكانيات والماركات – لابتوبات – موبايلات – تابلت – بلايستيشن – طابعات – كاميرات رقمية – فلاش ميموري – هارد ديسك – كارت ميموري – بوتجازات – ثلاجات – غسالات ملابس – خلاط يدوي – كبة – غلاية مياه – خلاطات – محضرات طعام – افران – ميكروويف – ماكينات حلاقة – قلايات – مكواة بخار مكنسة – تكييفات – مبردات مياه – مراوح .
  • ملابس : تيشرتات – بنطلونات – بوكسرات – سابوه – شبشب – بيجامات .
  • أدوات منزلية : اطقم حلاقة – أطقم طهي – اطقم جرانيت – اطقم زجاج حراري – أطقم اكواب – اطقم عشاء – زجاجات مياه – مصفاه – اطباق تقديم – اطقم ثلاجة – اطقم توزيع – اطقم سكاكين – اطقم مائدة – باسكت بلاستيك – منشر غسيل – مسدس مياه – كراسي – مشاشات – لمبات – فلتر مياه – كومبريسور هواء – طقم حدائق .
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية : مساحيق غسيل – منعم ملابس – منظف اطباق – شامبو – بلسم – حفاضات – فوط صحية نسائية – كلور – سائل مطهر – مناديل – روق مطبخ – مسحوق غسالات اطباق – معاجين اسنان – صابون – مزيلات عرق – سوائل استحمام .
  • منتجات غذائية : شاي – نسكافيه – لبن بودرة – قهوة – عسل نحل – مربى – كريمة شيكولاتة – دقيق – سكر – شيكولاتة – كيك – شيبس – بسكويت – مكرونة – ارز – صلصة – خل – تونة – مايونيز – فول – سمن – مشروبات غازية – عصائر – زبدة – مجمدات غذائية – البان – اجبان – زبادي – بيض – لحوم – دواجن – اسماك – فاكهة – خضروات.

عروض فروع الماركت كارفور

مجلة العروض الخاصة بكرنفال كارفور 2019 في فروع الماركت

كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019

كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019

كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019

كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019

كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019

عروض فروع الماركت كارفور

مجلة العروض الخاصة بكرنفال كارفور 2019 في فروع الماركت

كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 كرنفال كارفور من 24 يونيو وحتى 7 يوليو 2019

 

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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