كل البنوك.. اعرف أسعار العملات اليوم الأربعاء 19-6-2019 مقابل الجنيه

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري نستعرضعها معكم عبر موقع كلمة دوت أورج تزامناً مع التغييرات التي أصبحت تطرأ على أسعار العملات في مصر منذ تعويم الجنيه المصري وخضوع كافة العملات العربية والأجنبية لحالة العرض والطلب، حيث تقل أسعار العملات مقابل الجنيه في حالة زيادة المعروض من العملات، وفي تعاملات البنوك اليوم الأربعاء سجل سعر الدولار أمام الجنيه هدوء في كافة البنوك بعد أن شهد ارتفاعات طفيفة للغاية مساء أمس الثلاثاء.

أسعار العملات

بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك بنحو 16.71 جنيه للشراء مقابل 16.81 للبيع، بينما سجل اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري 18.70 جنيه للشراء مقابل 18.83 للبيع، واستقر سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر عند 4.44 جنيه للشراء مقابل 4.49 للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بنك الإسكندرية 4.53 للشراء مقابل 4.58 للبيع ونتابع معكم أسعار العملات في البنك الأهلي المصري أحد أقدم وأبرز البنوك في مصر.

أسعار العملات اليوم

وفقاً لتقارير البنوك، فقد سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.73 مقابل 16.83 للبيع، في حين سجل البنك التجاري الدولي أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.80 جنيه، وسجل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 18.75 جنيه، بينما سجل التجاري الدولي أقل سعر لبيع اليورو 18.82 جنيه، وإليكم أسعار العملات اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري.

يتم تحديث أسعار العملات بشكل لحظي حالة حدوث تغييرات جديدة في قيمة العملات داخل البنك الأهلي المصري وحتى نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في بنك مصر للشراء 16.71 مقابل 16.81 للبيع، وبلغت قيمة الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية 16.71 للشراء مقابل 16.81 للبيع، واستقر سعر الدولار في كل من بنك عودة، البنك المصري الخليجي، بنك البركة، المصرف المتحد، كريدي أجريكول عند 16.72 للشراء مقابل 16.82 للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار ارتفاع جديد أمام الجنيه ليُسجل وفق تعاملات اليوم الأربعاء 16.71 للشراء مقابل 16.81 للبيع.

سعر اليورو اليوم

اليورو أحد العملات الأجنبية الهامة التي يسعي المواطنين لمعرفتها في البنوك بعد سعر الدولار اليوم في مصر، حيث سجل اليورو في كل من بنك عودة، البنك الأهلي الكويتي، المصرف المتحد عند 18.71 للشراء مقابل 18.74 للبيع، في حين استقر في كل من بنك مصر، العربي الأفريقي الدولي، الأهلي المصري، بنك قناة السويس عند 18.70 جنيه للشراء مقابل 18.73 للبيع.

سعر الريال السعودي

الريال السعودي في مصر أحد أبرز العملات المصرية والتي يحتاجها فئة كبيرة من المواطنين في جميع أنحاء العالم خاصةً مع اقتراب موسم الحج، وكذلك لأداء مناسك العمرة، حيث استقر سعر الريال السعودي في كل من بنك مصر، كريدي أجريكول، مصرف أبو ظبي الإسلامي، البنك الأهلي المصري عند 4.44 للشراء مقابل 4.49 جنيه للبيع.

ونتابع معكم عبر موقع كلمة دوت أورج لحظة بلحظة، أسعار العملات في مصر مقابل الجنيه، خاصةً بعد أن أصبحت العملات في مصر تخضع لعامل العرض والطلب في المقام الأول.