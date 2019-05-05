كل البنوك | سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5-5-2019 أمام الجنية المصري

مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الأحد في البنوك، استقر سعر الريال السعودي أمام الجنية المصري عند 4.56 للشراء في بنك مصر، ونتابع معكم أسعار الريال السعودي من خلال متابعة مستمرة على مدار اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج، واستقر سعر صرف الريال في بنك كريدي أجريكول عند 4.54 للشراء مقابل 4.59 للبيع، وسجل الريال في بنك التعمير والإسكان 4.50 جنية للشراء مقابل 4.63 للبيع، وبنك HSBC الأعلى سعر للشراء بقيمة 4.57 جنية.

سعر الريال السعودي

بعد تعويم الجنية المصري أصبحت أسعار الريال السعودي والعملات الأخري تُحدد وفق العرض والطلب، وسجل بنك HSBC أعلى سعر للشراء بقيمة 4.57 للريال الواحد، فيما سجل البنك التجاري الدولي أقل سعر لبيع الريال بقيمة 4.59 جنية.

البنك قيمة الشراء بالجنية قيمة البيع بالجنية بنك مصر 4.56 4.59 بنك القاهرة 4.56 4.59 البنك الأهلي المصري 4.56 4.59 البنك التجاري الدولي cib 4.54 4.59 بنك المشرق 4.55 4.59 كريدي أجريكول 4.54 4.56 بنك الإسكندرية 4.54 4.56 بنك بلوم 4.57 4.59 البنك المركزي المصري 4.56 4.60

وسجل بنك بلوم مصر أعلى سعر للشراء بقيمة 4.57 جنية، فيما سجل بنك عودة أقل سعر لبيع الريال السعودي بقيمة 4.59 جنية.

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مواعيد عمل البنوك في رمضان

يوم الإثنين القادم الموافق 6 مايو 2019 أول أيام شهر رمضان الكريم وأعلن البنك المركزي بحسب مصراوي بأن معاد عمل البنوك بداية من يوم الإثنين القادم من التاسعة والنصف صباحاً وحتي الساعة الواحدة والنصف ظهراً، بدلاً من ساعات العمل الرسمية في الأيام الأخري من 8.30 صباحاً وحتى 4 مساءً.