كم سعر الليرة الذهب في الكويت اليوم؟

كما يُقال “الذهب زينة وخزينة” فتأتي الليرة الذهبية واحدة من الخيارات الهامة للخزينة والاستثمار للمواطنين الكويتيين والمقيمين في الدولة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير سعر ليرة الذهب في الكويت اليوم الإثنين 8 مايو 2023، كما نقدم لكم سعر مخمسة ذهب في محلات الصاغة والمجوهرات بالكويت، ودائمًا ما تجد الليرة الذهبية رواجًا كبيرًا في كل دول الخليج.

سعر ليرة الذهب في الكويت اليوم