كم سعر الليرة الذهب في الكويت اليوم؟

بواسطة محمود عطا الله
سعر ليرة الذهب في الكويت اليوم سعر الليرة الذهب في الكويت اليوم

كما يُقال “الذهب زينة وخزينة” فتأتي الليرة الذهبية واحدة من الخيارات الهامة للخزينة والاستثمار للمواطنين الكويتيين والمقيمين في الدولة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير سعر ليرة الذهب في الكويت اليوم الإثنين 8 مايو 2023، كما نقدم لكم سعر مخمسة ذهب في محلات الصاغة والمجوهرات بالكويت، ودائمًا ما تجد الليرة الذهبية رواجًا كبيرًا في كل دول الخليج.

سعر ليرة الذهب في الكويت اليوم

  • يبلغ سعر ليرة الذهب العثمانية في الكويت وزن 7.2 جرام عيار 22 اليوم الإثنين 8 مايو 2023 هو 136 دينار كويتي.
  • سعر مخمسة ذهب في الكويت اليوم وزن 36 جرام عيار 22 هو 683 دينار كويتي.
  • بخصوص عيار الذهب 24 اليوم فقد بلغ سعره للشراء 20.094 دينار وللبيع 19.853 دينار، وعيار الذهب عيار 22 بلغ سعر الشراء 18.423 والبيع 18.197.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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