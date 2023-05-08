كم سعر الليرة الذهب في الكويت اليوم؟

كما يُقال “الذهب زينة وخزينة” فتأتي الليرة الذهبية واحدة من الخيارات الهامة للخزينة والاستثمار للمواطنين الكويتيين والمقيمين في الدولة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير سعر ليرة الذهب في الكويت اليوم الإثنين 8 مايو 2023، كما نقدم لكم سعر مخمسة ذهب في محلات الصاغة والمجوهرات بالكويت، ودائمًا ما تجد الليرة الذهبية رواجًا كبيرًا في كل دول الخليج.
سعر ليرة الذهب في الكويت اليوم
- يبلغ سعر ليرة الذهب العثمانية في الكويت وزن 7.2 جرام عيار 22 اليوم الإثنين 8 مايو 2023 هو 136 دينار كويتي.
- سعر مخمسة ذهب في الكويت اليوم وزن 36 جرام عيار 22 هو 683 دينار كويتي.
- بخصوص عيار الذهب 24 اليوم فقد بلغ سعره للشراء 20.094 دينار وللبيع 19.853 دينار، وعيار الذهب عيار 22 بلغ سعر الشراء 18.423 والبيع 18.197.