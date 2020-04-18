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كم سعر جرام الذهب عيار 21 لاحتساب نصاب زكاة المال؟

بواسطة محمود عطا الله
سعر جرام الذهب عيار 21 لمعرفة نصاب زكاة المال سعر جرام الذهب عيار 21 لمعرفة نصاب زكاة المال

ننشر سعر جرام الذهب عيار 21 لاحتساب نصاب زكاة المال لأنه إذا إمتلك المسلم أموال بلغت النصاب ومر عليها عام (حال عليها الحول)، والزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة، وفرض واجب على كل مسلم ممن بلغوا نصاب الزكاة، وللزكاة خير ورزق وفير في الدنيا، وفي الآخرة لها أجر عظيم من الله عز وجل.

سعر جرام الذهب عيار 21 لاحتساب نصاب زكاة المال 2020

نصاب زكاة المال هو ما قيمته سعر 85 جرام من الذهب عيار 21، وتقوم باحتساب قيمة نصاب زكاة المال 2020، بضرب سعر الجرام الواحد في 85 لتعرف قيمة النصاب، وعليك أن تُخرج زكاة المال إذا بلغت هذا النصاب، وحال على تلك الأموال عام، وقيمة زكاة المال هي 2.5% من إجمال ما تملكه من أموال مر عليها عام وبلغت النصاب.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر لاحتساب نصاب الزكاة اليوم الأحد 19 أبريل 2020 هو 734 جنيه مصري تقريبًا، ليكون نصاب زكاة المال اليوم في مصر هو 62390 جنيه مصري.
كل عام وأنتم بخير

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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