كم سعر كيلو الذهب في الكويت الآن 2023؟

تشهد أسواق الذهب في الكويت والخليج العربي رواجًا كبيرًا حاليًا، حيث تذخر تلك الأسواق بالمشغولات الذهبية الرائعة والتي صممها أفضل مصممي الذهب والمجوهرات حول العالم، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير سعر كيلو الذهب في الكويت الآن اليوم السبت 27 مايو 2023، حيث نستعرض معكم أسعار سبائك الذهب وزن 1 كيلو جرام الإماراتية والسويسرية مقابل الدينار الكويتي، هذا ويذكر أن أسعار الذهب العالمية قد شهدت انخفاضًا خلال الفترة القليلة الماضية.

سعر كيلو الذهب في الكويت الآن

يبلغ سعر السبيكة وزن 1 كيلو جرام من الذهب الإماراتي اليوم السبت 27 مايو 2023 في الكويت نقاوة 999.9 مبلغ 19500 دينار كويتي، سعر سبيكة الذهب السويسري وزن نصف كيلو الآن نقاوة 999.9 مبلغ 9865 دينار كويتي، وسبيكة الذهب السويسري وزن ربع كيلو سعرها 4950 دينار كويتي.

في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت الشراء 19.5 دينار البيع 19.3، جرام الذهب عيار 22 الشراء 17.87 دينار البيع 19.69 دينار، وسعر الليرة الذهب العثمانية وزن 7.2 جرام 132.2 دينار، سعر جنيه الذهب الإنجليزي 8 جرام عيار 22 هو 148 دينار.