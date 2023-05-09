كم وزن الليرة الذهبية العثمانية الرشادية؟

الليرة الذهبية العثمانية كانت العملة الرئيسية في الدولة العثمانية وعدد من دول المنطقة العربية خلال فترة ازدهار الدولة العثمانية، وكانت يُكتب عليها أو يُدمغ عليها اسم السلطان، وكانت أشهرها الليرة الرشادية المدموغ عليها اسم “رشاد” نسبة إلى السلطان العثماني رشاد، وتعتبر الليرة الذهبية العثمانية حاليًا أحد أهم أوجه الاستثمار في الذهب.

وزن الليرة الذهبية العثمانية

بخصوص وزن الليرة العثمانية الذهبية يكون 7.2 جرام والعيار هو عيار 22، أما بخصوص وزن المخمسة العثمانية الذهبية فتكون (5 ليرات) ووزنها هو 36 جرام، يوجد هناك راوجًا كبيرًا على شراء الليرة الذهبية في أسواق الذهب بالخليج العربي وتركيا وكل الدول العربية، وإلى جانب 1 لليرة يوجد نصف وربع ليرة.

ما هو المكتوب على الليرة الذهبية العثمانية الرشادية:

مكتوب على أحد الوجهين “عز نصره ضرب في القسطنطينية 1327” والخط المنقوش به تلك الكتابة هو خط الثلث، على الوجه الآخر لليرة الذهبية العثمانية منقوش عليه الطرة العثمانية الطغراء، وهي عبارة عن توقيع أو ختم أو شعار سلاطين الدولة العثمانية.