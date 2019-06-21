كيفية استعلام عن نقل كفالة وافد 1440 برقم الإقامة إلكترونيا

يبحث الكثيرون في المملكة العربية السعودية عن طريقة الاستعلام عن نقل كفالة وافد 1440 عن طريق مكتب العمل ورقم الإقامة في الجوازات، ونلقي الضوء على طريقة التقديم بدون موافقة الكفيل، وكيفية التأكد من الموافقة على الطلب من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل في المملكة العربية السعودية، تابع عبر كلمة دوت أورج للتعرف على كيفية استعلام عن نقل كفالة في المملكة العربية السعودية.

استعلام عن نقل كفالة

يمكن الاستعلام عن نقل كفالة وافد عن طريق رقم الإقامة والتأكد من الموافقة من خلال الدخول عبر الرابط المباشر للموقع الرسمي لوزارة العمل بالمملكة العربية السعودية.

حيث قامت المملكة بإنشاء الخدمات والأنظمة المختلفة التي تتماشى مع التطور المستمر للمملكة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ومن بين تلك الخدمات المختلفة هي خدمة الاستعلام عن نقل كفالة وافد 1440 عبر الإنترنت.

تساعد خدمة الاستعلام عن كفالة وافد في تطبيق قرار التوطين في عدد من المجالات التي تحتوي على عدد من العمالة الوافدة من خارج المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن نقل كفالة وافد برقم الإقامة

يمكن الاستعلام عن طريق الدخول إلى رابط الاستعلام برقم الإقامة، وتسجيل الدخول إلى مكتب العمل، واختيار المنشأة، وخدمة نقل عامل وافد.

هذا ويمكن نقل كفالة وافد عن طريق رقم الإقامة، أو بدون موافقة الكفيل وتلك الحالة تكون في حالة انتهاء إقامة العامل الوافد أو في حالة عدم دفع أجور العمالة الوافدة لمدة 3 شهور.