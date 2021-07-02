كيفية الحصول علي وثيقة معاش بكرة البنك الأهلي والشروط المطلوبة

وقع البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة، في الفترة الماضية، اتفاقية لبدء بيع وثيقة معاش بكرة والترويج لها من خلال فروع البنك المختلفة، وتوسعت الشركة من خلال النبك في إصدار هذه الوثيقة علي أن تكون متاحة للبنك الأهلي فقط دون غيره من البنوك وفقا للبنوك التي عقدها الطرفين، ويمكن للمواطنين الحصول علي وثيقة المعاش وفقا لعدد من الشروط التي أعلنت عنها الشركة والبنك الأهلي والضوابط الخاصة بصرفها حيث لا تشترط الحصول علي الوثيقة إجراء كشف طبي ويمكن لأي فرد الحصول علي عدد 4 وثائق .

ونسلط الضوء في السطور علي وثيقة معاش بكرة التي أعلنت عنها شركة مصر لتأمين الحياة والبنك الأهلي، بالإضافة إلي الشروط الخاصة للحصول علي الوثيقة وغيرها من المعلومات الهامة.

وثيقة معاش بكرة

وقعت شركة مصر لتأمين الحياة والبنك الأهلي في شهر فبراير الماضية إتفاقية لوثيقة معاش بكرة، وبدأت الشركة في بيع الوثيق بالتعاون مع البنك الأهلي في 14 فرع بشكل مبدئي وتوسع البنك في الفروع التي تتيح فيها الوثيقة إلى 40 فرعا، وبعدها وصل العدد إلي 100 فرع في شهر يونيو الماضي، وبعدها وصلت عدد الفروع حاليا إلي 150 فرعا.

وتعتزم شركة مصر لتأمينات الحياة التوسع في نشر إصدار وثيقة معاش بكرة في نهاية العام إلي 250 فرع حسب ما قاله الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة في تصريحات سابقة.

شروط الحصول علي وثيقة معاش بكرة

وضعت شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي عدد من الشروط الواجب توفرها والضوابط الخاصة بها والتي جاءت على النحو التالي: