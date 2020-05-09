كيفية الربح من المنزل؟ أفكار لمشاريع منزلية تمكنك من بداية مشروعك الخاص

لطالما كان البحث عن مصدرٍ آخر للدخل بجانب الوظيفة أحد أكثر الأهداف تطلعاً في الفترة الأخيرة، وفي هذه المرحلة الراهنة التي يعيشها العالم بسبب تفشي أزمة كورونا المستجد COVID-19 ولجوء العديد من الدول إلى تطبيق حظر التجوال وإلزام الناس منازلهم للحد من انتشار الفيروس، لجأ العديد من الناس إلى البحث عن أفكار لمشاريع ومصادر للدخل تتيح لهم العمل أثناء التواجد في المنزل.

ما هو العمل الحر؟ وأشهر المنصات التي تتيح الفرصة لمقدمي خدمات العمل الحر

العمل الحر هو بدون عقد بين الموظف والعميل وفكرته مبينة على الربح من الإنترنت، ويتم المحاسبة بناءاً على إنجاز المشاريع المطلوبة دون الحاجة إلى اللجوء إلى النظام الشهري لمحاسبة مُقَدِّم خدمة العمل الحر، والجدير بالذكر أنه تم إنشاء العديد من المنصات الإلكترونية التي تكوّن حلقة الوصل بين مقدمي خدمات الأعمال الحرة وعملاء الراغبين في الحصول على أفضل خدمة، وتتضمن تلك المنصات العديد من الخدمات كالتصميم الجرافيكي وكتابة المحتوى والخدمات الصوتية وغيرها من الخدمات، ومن أشهر منصات العمل الحر:

موقع (Fiverr).

موقع (Freelancer).

موقع (Upwork).

موقع خمسات.

موقع مستقل.

موقع وظف.

ولكل موقع خصائصه التي تميزه عن غيره من المواقع، وتحتوي تلك المنصات على العديد من العملاء ومقدمي خدمات العمل الحر في شتى المجالات.

أشهر الوسائل لتحقيق الربح من المنزل

هناك عدة طرق لتحقيق الأرباح من المنزل، وبإمكانك تحويلها إلى مشاريع خاصة باتباع عدة خطوات بسيطة، ومن أبرز تلك الطرق الآتي:

التصميم الجرافي. تصميم الملابس. بيع الملابس من المنزل. إعداد وتوصيل وجبات منزلية. تقديم خدمات كتابة المحتوى وتصميم مدونة خاصة. تصوير فوتوجرافي. بيع الكتب المستعملة. صناعة العطور. التسويق الإلكتروني. تدشين قناة على موقع (You Tube). تصميم وبيع الإكسسوارات يدوية الصنع. تقديم الخدمات البرمجية. تنظيم وتجهيز حفلات الزفاف (Wedding Planner).

الخطوات المطلوبة لتحويل العمل من المنزل لمشروح ربحي منظّم

هناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها عند العزم على تحويل العمل المنزلي إلى مشروع منظّم للربح، وهذه الخطوات تتلخص في الآتي:

تحديد فكرة المشروع وأهدافه بعناية فائقة بناءاً على المهارة الشخصية. تحديد اسم مبتكر وشعار فريد من نوعه للمشروع. تحديد القوة البشرية المتطلبة لإنشاء المشروع. تصميم خطة عمل واضحة ومحددة تتناول آلية العمل وخطوات تنفيذه (دراسة جدوى). وضع آلية لتسويق المنتج. الاستعداد بخطة للمستقبل في سبيل تطوير المشروع وتحسينه بعد انطلاقه. تخصيص رأس المال المطلوب لإنشاء المشروع وهو لا يعتبر مبلغاً كبيراً. الإلمام بكل الجوانب القانونية للمشروع.

توضيح مشروع إعداد وتوصيل الوجبات المنزلية كمثال للمشاريع المنزلية

في البداية يجب أن تتوفر لديك مهارة الطبخ (فكرة المشروع)، ومن ثم تحديد الفئة المستهدفة من المجتمع سواء الشباب أو العائلات كالعزومات (هدف المشروع)، يتبعها تحديد اسم مبتكر يشد الانتباه أو للدلالة على أن الطعام منزلي الإعداد بالإضافة إلى تصميم خاص بالمشروع (اسم وتصميم المشروع)، يتبع ذلك تحديد إذا ما كنت تحتاج لقوة بشرية كشريك يساعدك في الطهي أو توصيل الطلبات (القوة البشرية اللازمة للمشروع)، يلي ذلك تحديد خطة العمل كالوجبات التي سيتم طهيها ورقم الهاتف لاستقبال الطلبات ووسيلة توصيل الطلبات وغيرها (خطة عمل المشروع)، ومن ثم وضع آلية لتسويق الوجبات كالاعتماد على وسائل التواصل الإجتماعي أو الاعتماد على شبكة معارف (التسويق)، ومن ثم وضع خطة لتطير المشروع مستقبلاً وآلية لتصحيح الأخطاء المحتملة أثناء تنفيذ المشروع.