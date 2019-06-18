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كيف تخرج من “Comfort Zone” منطقة راحتك التى سوف تقتل موهبتك واحلامك

كتب هاني محروسفي آخر تحديث
كيف تخرج من “Comfort Zone” منطقة راحتك التى سوف تقتل موهبتك واحلامك

الحياة مليئة بالوحوش والأعداء التي ليست بالضرورة أن تكون ملموسة، بل يمكن أن تكون أشياء غير ملموسة ولكن تستطيع أن تقتل الروح وتؤذي الجسد دون أن نلاحظ ذلك، قد لا تكون على دراية بها، ولكن منطقة الراحة هي مكان مظلم وكئيب، يجعل الناس تتوقف عن القتال من أجل أحلامهم وأهدافهم، يجعلهم يستسلمون للرضا الجسدي والعقلي، حتى لو كان ذلك يعني موت تطلعاتهم.

كيف تخرج من "Comfort Zone" منطقة راحتك التى سوف تقتل موهبتك واحلامك

منطقة الراحة هي عدو غير مرئي لأنه يمكن أن يتبعك في كل مكان:
إلى مكان عملك، إلى المدرسة، إلى موعد، أو لم شمل الأسرة.
وهذا ليس أسوأ الأخبار … أسوأ جزء هو أنه جزء من نفسك، يشبه الظل الذي ينتظرك لإسقاط الحرس الخاص بك بحيث يمكن أن يأخذك وهذه هي النتائج الرئيسية للبقاء في منطقة الراحة الخاصة بك.

كيف تخرج من "Comfort Zone" منطقة راحتك التى سوف تقتل موهبتك واحلامك

سوف تفوتك تجارب وخبرات مهمة:

عندما تبقى في نفس المكان أو الموقف، تتوقف عن الاهتمام بالخبرات الممكنة الجديدة، أنت تتجاهل كل ما يحيط بك، يفقد العالم جماله لأنك تظل غير مبالي بالأشياء التي تحدث من حولك، لتجنب ذلك، حاول أن تبقى نشيطًا عاطفياً وفكريًا، والبحث عن تجارب جديدة إما مع شريك حياتك أو بنفسك، اكتشف الخيارات التي قد تقدمها لك الحياة ولم تلاحظها لأنك تدعها تمر دون أن تستثمرها، بهذه الطريقة ستجد انه من الصعب تعلم أشياء جديدة طالما انت موجود في مكان واحد لمدة طويله جداً.

كيف تخرج من "Comfort Zone" منطقة راحتك التى سوف تقتل موهبتك واحلامك

أنت تصبح جبانا:

إن إمكانية ترك كل ما تعرفه بالفعل يملئك بالكرب والخوف، حتى لو كان للحظة، قد تعتقد: “ماذا لو لم يعجبني شيء جديد؟” “أنا سعيد بهذا الشكل “، أو “أرفض المرور بهذه الفترة الصعبة مرة أخرى”، هذه الأفكار هي أعذار شائعة لتجنب تغيير نمط الحياة الذي تتجذر بعمق فيه، حتى لو لم تكن راضيًا عن ذلك، لا تعتقد أن لديك القدرة على التغيير لأنك لم تحاول أبدًا.

كيف تخرج من "Comfort Zone" منطقة راحتك التى سوف تقتل موهبتك واحلامك

أنت تصبح بلا جدوى:

تبدأ في التفكير في أنك تعرف كل شيء، وتعتقد أن هذا هو أسوأ ما يمكنك فعله في كل جانب من جوانب حياتك.
لا تتوقف أبدًا عن البحث عن طرق لتصبح أفضل في كل ما تفعله، بغض النظر عن مدى بساطة الأشياء أو تعقيدها.
اعتقادك أنك تعرف بالفعل كل شيء سيؤدي بك إلى الأنانية وهذا سيدفع الناس بعيدًا عنك.

كيف تخرج من "Comfort Zone" منطقة راحتك التى سوف تقتل موهبتك واحلامك كيف تخرج من "Comfort Zone" منطقة راحتك التى سوف تقتل موهبتك واحلامك كيف تخرج من "Comfort Zone" منطقة راحتك التى سوف تقتل موهبتك واحلامك كيف تخرج من "Comfort Zone" منطقة راحتك التى سوف تقتل موهبتك واحلامك كيف تخرج من "Comfort Zone" منطقة راحتك التى سوف تقتل موهبتك واحلامك كيف تخرج من "Comfort Zone" منطقة راحتك التى سوف تقتل موهبتك واحلامك كيف تخرج من "Comfort Zone" منطقة راحتك التى سوف تقتل موهبتك واحلامك

لا يمكنك أن تفاجأ بعد الآن:

أي شخص يصل إلى هذه النقطة فقد القدرة على الاستمتاع بالحياة.
عندما تبقى هكذا، يمكن أن تصبح أصغر العقبات عائقًا لا يمكن التغلب عليه.
إذا لم يكن لديك ما يكفي من الشجاعة للتغلب عليها، فستكون أقل قدرة على تقدير المفاجآت التي تنتظر على الجانب الآخر. إذا كانت أي من النقاط أعلاه تتعلق بك، فهذا يعني أن المطابقة تلتهم بالفعل حياتك، ولكن لم يفت الأوان بعد وأفتح عينيك وكسر الروتين فى حياتك.

 

عن الكاتب

هاني محروس

بكالوريوس اعلام جامعه القاهره، كاتب في موقع ( كلمة ونجوم مصرية واليوم الإخبارى )، ومحب للفنون والثقافه والموضوعات العلميه الغريبه والمثيره والفضاء وعلوم الفضاء والتراث والأثار والحضارات القديمه والازمنه الغابره والعتيقه والانسان البدائي القديم.

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