بعد تحديد معايير حذف غير المستحقين من الدعم.. كيف يتم حذف فرد أو البطاقة التموينية

بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من عملية حذف غير المستحقين من الدعم، وتحديد معايير الحذف، قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، أن انطباق أحد معايير الحذف المبينة في المرحلتين الثانية والثالثة على أحد الأفراد المسجلين في البطاقة التموينية، لا يعني إيقاف البطاقة بالكامل ، وأوضح مدكور كيف يتم حذف فرد أو البطاقة التموينية في حال توفرت أحد معايير الحذف لغير المشتحقين من الدعم التمويني.

كيف يتم حذف فرد أو البطاقة التموينية ؟

وأوضح مدكور في تصريح لمصراوي ، كيفية حذف فرد او البطاقة التموينية بكاملها من الدعم التي تتم وفق ما يلي:

انطباق أحد معايير حذف غير المستحقين على أحد افراد البطاقة فلن يتم استبعاد كافة الأفراد المسجلين في البطاقة التموينية وإنما يُحذف الفرد الذي انطبق عليه المعيار.

في حال انطباق أحد المعايير على أحد افراد البطاقة وكان هذا الفرد هو رب الاسرة فيتم استبعاد كل أفراد الأسرة

وأشار مدكور إلى أن من انطبقت عليه أحد معايير المرحلتين الثانية والثالثة للحذف من الدعم لم يتم حذفه من البطاقة التموينية ، موضحًا أن ما يتم هو إيقاف أحقيتهم في صرف السلع التموينية فقط دون الخبز، وذلك إلى حين البت في التظلم الذي يُقدم عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة دعم مصر، مؤكدًا على أن تقديم التظلمات مستمرة ويتم التدقيق فيها وفحصها كلها.

كما أكد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عملية تلقي تظلمات المواطنين مستمرة دون توقف، لافتًا إلى أنه يتم تدقيق وفحص كافة التظلمات.

معايير المرحلة الثالثة من حذف غير المستحقين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية في الثاني من أبريل الجاري معايير المرحلة الثالثة من حذف غير المستحقين من الدعم، كما اعلنها الدكتور علي المصيلحي وهي :

من تبلغ المصروفات المدرسية لأحد أبنائه أكثر من 30 ألف جنيه.

من يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه.

من يمتلك أرضًا زراعية تقدر بـ10 أفدنة فأكثر.

من يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.

من يمتلك أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى.

مالكي سيارة موديل 2015 فأعلى”.

ويجدر الذكر أن المرحلة الثالثة في عملية حذف غير المستحقين للدعم هي المرحلة الأخيرة، وبعدها سوف يتم الإعلان عن حقبة جديدة من الاستبعادات استكمالا لعملية التنقية والتي سوف ترتكز على 21 معيارًا ، وبموجب ذلك سوف يتم تقسيم المستحقين للدعم إلى 5 فئات مختلفة ، وتُمنح كل فئة قدر معين من الدعم حسب درجة احتياجات المستفيدين .

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