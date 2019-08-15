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كي لا تدفع اكثر| أسعار السجائر الجديدة بكافة أنواعها اليوم بعد الزيادة

كتب مها ماجدفي آخر تحديث
كي لا تدفع اكثر| أسعار السجائر الجديدة بكافة أنواعها اليوم بعد الزيادة
الأسعار الجديدة للسجائر

تصنع السجائر من أوراق التبغ، ويحتوي التبغ على 500 مركب وتختلف نسبته حسب نوع السجائر، منها الكربون المؤكسد والقار، وأخطر المواد التي توجد في السيجارة هي القطران وأول أكسيد الكربون والنيكوتين، ومن المعروف عن أضرار السجائر أنها تصيب الفم والشفتين والمريء والحنجرة والرئة بالسرطان، بالإضافة إلى البنكرياس والمثانة والكليتين، ويحدث ذلك بسبب امتصاص المواد القطرانية ووصولها مع تيار الدم إلى هذه الأعضاء.

أسعار السجائر بعد الزيادة

تضعف السجائر الجهاز المناعي لجسم المدخن وتقلل قدرته على مقاومة الجراثيم، فتقل القدرة على تنقية الهواء الذي يصل إلى الرئتين، كما أنها تسبب أيضاً قرحة في المعدة والمريء.

أعلنت اليوم شركة “إيسترن كومباني” رفع أسعار بعض السجائر، وذلك لارتفاع تكاليف الإنتاج وضريبة القيمة المضافة لعام 2017، وقد ذكرت الشركة في بيان لها لإدارة البورصة، أنه تم زيادة أسعار السجائر اليوم، ونعرض معكم من خلال الجدول التالي أسعار السجائر بعد الزيادة

النوع السعر 
مونديال بأنواعها17.50 جنيه
بلاك ليبول23 جنيه
كليوباترا بوكس17 جنيه
كليوباترا السوبر18 جنيه
كليوباترا كوين سوفت16 جنيه
ميريت أصفر وأزرق42 جنيه
إل إم29 جنيه
جولدن ويست22 جنيه
بوسطن – بلمونت – لايت17.50 جنيه
مارلبورو (جولد – ريد)39 جنيه
دافيدوف وكينت37 جنيه
ميديم ومارلبورو35 جنيه
دانهيل40 جنيه
لاكى سترايك29 جنيه
 كاميل34 جنيه
جولواز وروثمان وونستون27 جنيه
فايسري وبال مال24 جنيه

وقد حققت الشركة أرباحاً وصلت إلى 3.768 مليار جنيه، وذلك في الفترة من يوليو إلى يونيو الماضي، مقابل 4.240 مليار جنيه أرباح قبل عام.

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عن الكاتب

مها ماجد

كاتبة لدى موقع كلمة، حاصلة على ليسانس أداب فرنساوي، أهوى كتابة الأخبار الفنية والعمل بالإنترنت إلى جانب عملي بالتدريس.

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