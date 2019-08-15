كي لا تدفع اكثر| أسعار السجائر الجديدة بكافة أنواعها اليوم بعد الزيادة

تصنع السجائر من أوراق التبغ، ويحتوي التبغ على 500 مركب وتختلف نسبته حسب نوع السجائر، منها الكربون المؤكسد والقار، وأخطر المواد التي توجد في السيجارة هي القطران وأول أكسيد الكربون والنيكوتين، ومن المعروف عن أضرار السجائر أنها تصيب الفم والشفتين والمريء والحنجرة والرئة بالسرطان، بالإضافة إلى البنكرياس والمثانة والكليتين، ويحدث ذلك بسبب امتصاص المواد القطرانية ووصولها مع تيار الدم إلى هذه الأعضاء.

أسعار السجائر بعد الزيادة

تضعف السجائر الجهاز المناعي لجسم المدخن وتقلل قدرته على مقاومة الجراثيم، فتقل القدرة على تنقية الهواء الذي يصل إلى الرئتين، كما أنها تسبب أيضاً قرحة في المعدة والمريء.

أعلنت اليوم شركة “إيسترن كومباني” رفع أسعار بعض السجائر، وذلك لارتفاع تكاليف الإنتاج وضريبة القيمة المضافة لعام 2017، وقد ذكرت الشركة في بيان لها لإدارة البورصة، أنه تم زيادة أسعار السجائر اليوم، ونعرض معكم من خلال الجدول التالي أسعار السجائر بعد الزيادة

النوع السعر مونديال بأنواعها 17.50 جنيه بلاك ليبول 23 جنيه كليوباترا بوكس 17 جنيه كليوباترا السوبر 18 جنيه كليوباترا كوين سوفت 16 جنيه ميريت أصفر وأزرق 42 جنيه إل إم 29 جنيه جولدن ويست 22 جنيه بوسطن – بلمونت – لايت 17.50 جنيه مارلبورو (جولد – ريد) 39 جنيه دافيدوف وكينت 37 جنيه ميديم ومارلبورو 35 جنيه دانهيل 40 جنيه لاكى سترايك 29 جنيه كاميل 34 جنيه جولواز وروثمان وونستون 27 جنيه فايسري وبال مال 24 جنيه

وقد حققت الشركة أرباحاً وصلت إلى 3.768 مليار جنيه، وذلك في الفترة من يوليو إلى يونيو الماضي، مقابل 4.240 مليار جنيه أرباح قبل عام.