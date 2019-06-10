لأعلى سعر الدولار اليوم الاثنين 10-6-2019 فى البنوك المصرية على مدار الساعة

يتم البحث يوميًا عن سعر الدولار اليوم حيث أن الدولار واحد من العملات المهمة، التي ينبني عليها الكثير من عمليات البيع والشراء، وكذلك عملية الاستيراد والتصدير التي تتم خارج مصر، سواء في الدول العربية أو الدول الأجنبية، ولذلك يتم متابعة أسعار الدولار اليوم في مصر أولًا بأول، للتعرف على أعلى سعر، وسوف نوافيكم بتقرير عن سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم.

سعر الدولار اليوم

يختلف سعر الدولار منا ناحية البيع أو الشراء، وهذا ينطبق على جميع البنوك المصرية، فتجد أن سعر الدولار يختلف من بنك إلى بنك آخر، فمثلًا أسعار الدولار قد تختلف من البنك الأهلي المصري عن بنك مصر، وهكذا في معظم البنوك.

والجدير بالذكر أن الدولار الأمريكي واحد من العملات التي يتم التعامل بها مع الكثير من الدول سواء بغرض التجارة أو غيرها من الأغراض المختلفة، وفي الآونة الأخيرة نشاهد أن هناك تراجع في سعر الدولار، ولكن هذا الوضع قد لا يستمر كثيرًا، بل يمكن أن ينخفض سعر الدولار في البنوك أو يرتفع إلى حد ما.

جدول أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزى 16.7 جنيه للشراء. 16.8242 البنك الاهلى 16.73 16.83 بنك مصر 16.73 16.83 بنك اسكندرية 16.70 16.80 بنك القاهرة 16.70 16.80 البنك التجارى الدولى 16.69 16.79 بنك ابو ظبي الاسلامى 16.74 16.84

تحديث اسعار الدولار فى البنوك المصرية

ونؤكد على أننا سنقوم بتحديث أسعار الدولار في مصر بصفة يومية للتعرف على السعر الجديد الذي تم طرحه في الأسواق.