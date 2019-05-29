“لا يزال التراجع مستمرا”.. سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك بنهاية تعاملات اليوم 29-5-2019

مازال مسلسل تراجع سعر الدولار الأمريكي فى مواجهة الجنيه المصري مستمراً، وقد سجل سعر الدولار انخفاض فى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفي المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2019، بعدما شهدت تراجع طوال الأسبوع الماضي حتى وصل سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري إلى 16.76 جنيه للشراء، مقابل 16.88 جنيه للبيع فى البنك المركزي المصري ومعظم البنوك العاملة فى مصر.

وقد تراجع الدولار أمام الجنيه فى بنك قناة السويس حيث انخفضت العملة الأمريكية بمقدار قرش واحد ليسجل سعر الدولار هناك 16.76 جنيه للشراء، مقابل 16.86 جنيه للبيع، أما فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر فى ظل سعر الدولار ثابت طوال تعاملات اليوم مسجلاً 16.80 جنيه للشراء، مقابل 16.90 جنيه للبيع.

وفى البنك التجاري الدولي CIB وبنك كريدي أجريكول استقر سعر الدولار فى تعاملات اليوم عند 16.76 جنيه للشراء، مقابل 16.86 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية ظل سعر الدولار الأمريكي مستقراً خلال كامل تعاملات اليوم عند سعر 16.77 جنيه للشراء، مقابل 16.87 جنيه للبيع، ونفس الحال فى بنك الإسكان والتعمير الذى ظل مستقراً عند 16.78 جنيه للشراء، مقابل 16.88 جنيه للبيع.

أما فى البنك العربي الأفريقي، وبنك البركة فقد بقي سعر الدولار عند مستواه مسجلاً 16.79 جنيه للشراء، مقابل 16.89 جنيه للبيع، كما استقر سعر الورقة الخضراء فى مصرف أبو ظبي الإسلامي عند سعر 16.83 جنيه للشراء، مقابل 16.90 جنيه للبيع، كما سجل سعر صرف العملة الأمريكية فى بنك القاهرة 16.80 جنيه للشراء، فى مقابل 16.90 جنيه للبيع، وفى بنك عودة سجل الدولار 16.80 جنيه للشراء، مقابل 16.90 جنيه للبيع.