لحظة بلحظة من البنوك.. اعرف سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-7-2019 مقابل الجنيه

سجل سعر الدولار اليوم مع بداية التعاملات ليوم الثلاثاء انخفاض جديد في بنك البركة ليُسجل الآن للشراء 16.54 جنيه مقابل 16.64 جنيه للبيع، بينما استقر سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند نفس المتوسطات التي سجلها في نهاية تعاملات أمس الإثنين وهو الأعلى سعراً لشراء الدولار بقيمة 16.56 جنيه بالمقارنة مع أسعار الدولار اليوم في البنوك الأخري، وسجل بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.62 جنيه.

سعر الدولار اليوم

نتابع معكم أسعار الدولار اليوم الثلاثاء لحظة بلحظة في كافة البنوك المصرية أمام الجنيه، حيث سجل بنك كريدي أجريكول انخفاض جديد ليُسجل الآن 16.54 جنيه للشراء مقابل 16.64 جنيه للبيع، وسجل أيضاً سعر الدولار في بنك البركة تراجع جديد مقارنةً بتقرير أمس الإثنين ليُسجل وفق آخر تقارير للشراء 16.54 مقابل 16.64 جنيه بيع.

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علماً بأن جدول أسعار الدولار السابق يتم تحديثه بشكل تلقائي من داخل البنوك فور حدوث أي تغييرات في سعر الدولار مقابل الجنيه، بينما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 16.54 جنيه شراء مقابل 16.64 جنيه شراء، وسجل متوسط سعر صرف الدولار في البنوك 16.54 جنيه شراء مقابل 16.64 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

نستعرض معكم أيضاً أسعار العملات مقابل الجنيه من خلال آخر تحديثات في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر اليورو الأوربي مقابل الجنيه بنحو 18.414 شراء مقابل 18.5486 جنيه للبيع، بينما سجل الريال السعودي للشراء 4.4007 جنيه مقابل 4.4367 جنيه للبيع، وقد شهد الريال السعودي عدد من التغييرات ما بين ارتفاع وإنخفاض نظراً لحالة الطلب عليه خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع موسم الحج.

وسجل الدرهم الإماراتي أحد أبرز العملات العربية بعد الريال السعودي بنحو 4.5 جنيه للشراء مقابل 4.53 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي للشراء 54.3186 جنيه مقابل 54.7188 جنيه للبيع، ونتابع معكم أسعار العملات بشكل يومي عبر موقع كلمة دوت أورج وخاصةً سعر الدولار اليوم نظراً للإقبال الشديد عليه.