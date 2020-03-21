لدعم جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا .. شركات الاتصالات في مصر تقرر زيادة باقات الإنترنت 20% مجانًا

تتضافر الجهود من مختلف الجهات على اختلاف اختصاصاتها في التصدي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وضمن هذا التوجه فقد أعلنت شركات الإتصالات العاملة في مصر عن زيادة باقات الإنترنت ، تنفيذًا للتوجيهات المتعلقة بدعم مجالات العمل والدراسة في ظل انتشار فيروس كوفيد-19 ، حيث أكّدت وزارة الاتصالات على الاتفاق مع شكات الإتصالات الأربعة في مصر زيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الإنترنت المنزلي للأفراد بنسبة 20% لكافة المستخدمين، وذلك بهدف إتاحة التعليم عن بعد والعمل من المنزل بفاعلية، وأشارت الوزارة إلى أن هذه الزيادة تبلغ تكلفتها 200 مليون جنيه، والتي سوف تتحملها الدولة بالكامل، ويشمل ذلك كافة شرائح المستخدمين.

زيادة باقات الإنترنت

عروض تحفيزية أيضًا

واوضحت الوزارة أنه تم الإتفاق مشغلي المحمول على تقديم عروض تحفيزية على مختلف خدماتها المتاحة للمستخدمين عند شحن الرصيد عن طريق استخدام وسائل الدفع الإلكتروني التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية الخاصة بكل شركة محمول أو عن طريق الشحن الفوري إلكترونيًا باستخدام خدمة كاش.

وأشارت الوزارة إلى أنه يُمنح العميل 30 ضعف الشحنة، دقائق ووحدات مجانية ، عند استخدام هذه الخدمة ويبدأ العمل بهذه العروض لفترة شهر.

إجراءات وقائية

وقد أعلنت شركات المحمول عن اتخاذها العديد من الإجراءات الإحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، فأكدت شركة أورانج اتخاذها حزمة من التدابير الوقائية منها:

تركيب أجهزة تعقيم لليد في المقر الرئيسي للشركة وفي جميع المباني التابعة لها، وكذلك منافذ البيع حرصاً منها على سلامة الموظفين والعاملين لديها وسلامة العملاء .

تعقيم جميع الأسطح والحمامات والمصاعد في جميع مقرات الشركة بصفة دورية.

توفير التهوية الكافية خلال أوقات العمل الرسمية.

وقف رحلات العمل إلى الخارج وتقنين الرحلات الداخلية وذلك حتى نهاية مارس الحالي.

أما شركة فودافون فقد أعلنت عن عدة إجراءات وقائية منها :

وقف السفر للأماكن التي بها إصابات معلنة.

عدم المشاركة في أي مؤتمرات أو اجتماعات في الأماكن التي بها إصابات معلنة.

إطلاق حملات توعية بين الموظفين عن كيفية الوقاية من الڤيروس مع تشجيع الموظفين على العمل من المنزل حال إصابتهم بأي من أعراض البرد أو الانفلونزا كإجراء وقائي.

التأكيد على الموظفين بضرورة ارتداء الكمامات للموظفين المتواجدين في منافذ البيع في المطارات والأماكن السياحية باعتبارها تتواجد فيها مسافرين أجانب من جنسيات مختلفة قد يكونون قادمين من مناطق موبوءة.

وأما شركة المصرية للاتصالات، فقد اتخذت نفس الإجراءات السابقة، وكانت شركات الإتصالات الأربع زودت موظفيها بباقات مضاعفة لدعمهم للعمل من المنزل وأضافت كلمة “stay safe” بجانب علامة الشبكة على الهواتف المحمولة لتذكير عملاءها بالبقاء في المنزل.