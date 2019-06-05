لماذا ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5 يونيو لأعلى مستوياتها في ثلاثة شهور | عاملان حققا للمعدن الأصفر التعافي القياسي

أسعار الذهب ترتفع، بل وتصعد إلى مستويات قياسية حققت الكثير والكثير من المكاسب التي ربما لم يكن يتوقعها المضاربين والمستثمرين خاصة المبتدئين منهم، لكن حقق الذهب الهدف المرجو منه وزيادة وصعد على المستويين العالمي وبالتالي المحلي لمستويات هي الأعلى على الإطلاق منذ ثلاثة أشهر ماضية .

ولكن هذا الارتفاع الكبير والمفاجئ بسعر الذهب له بالتأكيد وفق القواعد الاقتصادية بالمشهد العالمي المالي ما يبرره وبشده، فلم يصعد الذهب هذه المرة تحت تأثير أقاويل أو إشاعات الأسواق، بل صعد المعدن الأصفر بشكل مُلفت تحت تأثير عاملين مهمين جعلا من الذهب الحصان الرابح في سباق الاستثمار المالي .. وفيما يلي وبكل بساطة سنوضح إليكم أسباب ارتفاع الذهب .

لماذا ارتفع الذهب اليوم

اليوم 5 يونيو 2019، استطاع الذهب أن يحقق قفزة بالأسعار هي الأكبر في ثلاثة شهور مضت، وتمكن المعدن النفيس من تحقيق زيادة ملحوظة في كل من المعاملات الفورية وأيضاً العقود الأمريكية الآجلة، وهذا يدل أن ربما حالة ارتفاع الذهب سوف تستمر لفترة .. ولكم ما السبب .

ببساطة تمكن الذهب من تحقيق تلك الزيادات الملحوظة تحت تأثير عاملين :

الأول : أن التصريحات الصادرة عن الفيدرالي الأمريكي والمؤكدة أن هناك قرار لخفض الفائدة أدت إلى تراجع كبير لسعر الدولار بل انخفض اليوم الأربعاء 5 يونيو مؤشر الدولار أدنى مستوى له مُسجل منذ سبعة أسابيع، وهذا بدوره رفع من أسهم الذهب عند المضاربين وزاد من الطلب عليه فارتفعت أسعاره .

العامل الثاني : الحرب التجارية شديدة العنف، بين الولايات المتحدة والصين، زادت من مخاوف المستثمرين من تباطؤ قد يحدث في نمو الاقتصاد العالمي، وهذا جعل من الذهب العنصر الأكثر أمن لتجميد أموالهم وحفظ قيمتها، ومن ثم زاد الطلب أيضاً على الذهب وارتفعت أسعاره .