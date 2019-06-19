لمستفيدي الدعم.. اعرف أسعار السلع التموينية يونيو 2019

أسعار السلع التموينية يونيو 2019 نستعرضها لكم اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج طبقاً لأحدث أسعار أقرتها وزارة التموين حتى الآن، والتي من المُقرر أن تظل ثابته طوال شهر يونيو 2019، وبالتأكيد نتابع معكم أسعار سلع التموين بشكل شهري ورصد كافة أسعار السلع الجديدة، جديراً بالذكر بأن وزارة التموين تستهدف بالأخص المواطن البسيط وتضمن له وصول كل من دقيق الخبز البلدي وكذلك الأنابيب من التاجر بالدعم الذي يناسب المستفيد.

أسعار السلع التموينية

أكثر من 18 سلعة تموينية سوف نستعرض لكم الآن أسعارها وفق أحدث سعر عند تجار التموين، علماً بأنه يتم تحصيل مبلغ 50 قرش معونة على كل بطاقة تموينية وفق ما هو موضح عند التجار.

السلعة السعر بالجنيه المصري هامش الربح سكر 9.25 0.25 أرز معبأ 8.80 0.20 عدس مجروش 500 جرام 7.75 0.25 فول معبأ 500 جرام 9.50 0.40 زيت عباد 1 لتر 19.75 0.25 مسلى صناعي 800 جرام 17 0.25 شاي ناعم 40 جرام 2.90 0.10 صلصة 300 جرام 4.60 0.15 جبنة تتراباك 250 جرام 4.75 0.25 جبنة تتراباك 500 جرام 9.25 0.25 صابون غسيل 2 0.25 صابون تواليت 125 جرام 5.25 0.25 لبن جاف 125 جرام 16.50 0.50 خل 900 ملي 4 0.25 زيت خليط 18.75 0.25 مكرونة 620 جرام 8.75 0.15 مكرونة 500 جرام 3.93 0.7 دقيق ورقي 6.90 0.35

مع العلم بأن أسعار السلع التموينية الموضحة بالجدول السابق هي أسعار موحدة على مستوي الجمهورية، وهامش الربح يخص التاجر فقط.

رابط موقع دعم مصر

من خلال موقع دعم مصر، يُمكنك التقدم على تظلمات عدالة، بالإضافة إلي استعلام مكاتب التموين، ويتم ذلك عن طريق إدخال رقم البطاقة التموينية في الخانة الأولي، ثم الرقم القومي في الخانة الثانية، وفي الثالثة يتم تحديد المحافظة التابع لها مستفيد الدعم، ثم يتم الضغط على عرض.

رابط موقع دعم مصر.

مع العلم وفق التنبية الموجود بداخل الموقع، بأن كافة البيانات التي يقوم المواطن من مستفيدي الدعم بتغييرها تكون تحت مسئوليتك الكاملة.