عروض الجمعة المذهلة لولو هايبر ماركت الكويت Black Friday 2020 تُقدم تخفيضات كبيرة

عروض الجمعة المذهلة في لولو هايبر ماركت الكويت بمناسبة black Friday 2020 هي الحدث المرتقب من قبل كل المواطنين الكويتيين والوافدين المقيمين في الدولة، حيث نتابع معكم من خلال موقعكم موقع كلمة تفاصيل عروض لولو هايبر الكويت في البلاك فرايداي، حيث قال مجيب عبد الرحمن مدير المشتريات في “لولو هايبر”، أن المتسوقين سوف يجدوا عروض مذهلة خلال موسم الجمعة السوداء 2020، حيث وتصل التخفيضات إلى 70%، وسوف تكون التخفيضات على الإلكترونيات والأزياء والمشتريات اليومية وعلى تشكيلة واسعة من المنتجات، سوف تستمر عروض البلاك فرايداي في لولو هايبر الكويت من 23 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2020.

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إلى جانب عروض المتاجر سوف يوفر لولو هايبر ماركت عروض أونلاين وخدمة التوصيل للمنازل في الكويت، تابعونا مع تفاصيل أكثر.