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عروض الجمعة المذهلة لولو هايبر ماركت الكويت Black Friday 2020 تُقدم تخفيضات كبيرة

بواسطة محمود عطا الله
عروض لولو هايبر الكويت في الجمعة السوداء عروض لولو هايبر الكويت في الجمعة السوداء

عروض الجمعة المذهلة في لولو هايبر ماركت الكويت بمناسبة black Friday 2020 هي الحدث المرتقب من قبل كل المواطنين الكويتيين والوافدين المقيمين في الدولة، حيث نتابع معكم من خلال موقعكم موقع كلمة تفاصيل عروض لولو هايبر الكويت في البلاك فرايداي، حيث قال مجيب عبد الرحمن مدير المشتريات في “لولو هايبر”، أن المتسوقين سوف يجدوا عروض مذهلة خلال موسم الجمعة السوداء 2020، حيث وتصل التخفيضات إلى 70%، وسوف تكون التخفيضات على الإلكترونيات والأزياء والمشتريات اليومية وعلى تشكيلة واسعة من المنتجات، سوف تستمر عروض البلاك فرايداي في لولو هايبر الكويت من 23 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2020.
تابع عروض الجمعة المذهلة مع موقع klma.org
إلى جانب عروض المتاجر سوف يوفر لولو هايبر ماركت عروض أونلاين وخدمة التوصيل للمنازل في الكويت، تابعونا مع تفاصيل أكثر.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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