لينك حجز موعد توصيل الوصفات الطبية من صيدلية السلمانية إلى عنوانك

خدمة حجز موعد صيدلية السلمانية هي خدمة حكومية في البحرين أتيحت لنقل الوصفات الطبية الخاصة بالمريض من صيدلية مجمع السلمانية الطبي الى المنازل بحجز مسبق. وتسمح الخدمة بطلب حجز من خلال موقع وزارة الصحة على الأنترنت، وبمجرد تضمين البيانات الشخصية سيتلقى المستفيد رسالة نصية للرقم الرمزي لطلبه وذلك بعد تحديد الموعد وإعتماده.

حجز موعد صيدلية السلمانية

وتنهي خدمة توصيل الأدوية الكثير من الجهد في حال قام المريض بالوقوف والإنتظار في الصفوف المزدحمة حتى يحين دوره. وعليه سيكون بإمكان المستفيد إضافة الموعد المناسب للإستلام وصفاته الطبية. فيرجى إتباع التعاليم وتحديث عنوان صحيح خاص بمسكنه، حيث سيقوم مزودي الخدمة بالتواصل مع الشخص لإختيار الفترة الزمنية لتوصل الوصفة الطبية. لكن هناك تنويه صادر عن وزارة الصحة بأن الخدمة لا تشمل الأدوية الخاضعة للرقاية أو الأدوية المحولة على المراكز الصحية.

لضمان الإستفادة من كفاءة وجودة خدمة توصيل الوصفات الطبية يجب على المستخدم مراعاة الآليات والشروط التالية:

المستخدم يسمح له بإضافة طلب/ موعد واحد فقط بنفس الرقم الشخصي.

لا يحق للمستخدم إعتماد طلب إضافي، بنفس الرقم الشخصي إلا بعد الإنتهاء من الموعد السابق

يمكن للشخص إلغاء موعد التوصيل قبل أن يحين الموعد الفعلي. لكن بعد ذلك لن يكون خيار “الإلغاء” متاحاً.

كيفية إستخدام الخدمة

سجل دخولك في الخدمة.

اضغط على “موعد جديد”.

أدخل معلومات المريض.

اختر التاريخ.

تأكد من تحديث عنوان التوصيل.

اضغط على “إرسال”.

أنقر على زر إبداً الخدمة للإنتقال الى صفحة ملئ البيانات وإتمام عملية حجز الموعد من صيدلية مجمع السلمانية الطبي بعنوان Rd No 2904, المنامة، البحرين. مع ملحوظة ان اختيارك للتاريخ والموعد لا يعني إتمام حجز الموعد قبل الإتصال بك من أجل إعتماد التسجيل.