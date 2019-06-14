مازال التأرجح مستمر تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-6-2019 في مصر والإمارات

سعر الذهب اليوم، هذا هو السؤال الدائم ومحط أنظار المستثمرين وأيضاً الشباب المقبلين على الزواج، الأسعار في هذه الآونة تشهد عدم استقرار ففي أيام يصعد السعر وفي اليوم التالي يهبط، وهذا التأرجح في أسعار الذهب عالمياً بسبب ارتفاع سعر أوقية الذهب، ولكن يوم أمس الخميس 13 يونيو شهد استقراراً بعض الشئ في الأسعار حيث كان قد سجل عيار 21 سعر 626 جنيه للجرام،فيما سجل عيار 24 سعر 715 جنيه.

سعر المعدن الأصفر يتأثر بسعر الدولار مقابل الجنيه في المصارف والصرافات والبنوك فإذا شهدت سعر الدولار ارتفاعاً امام الجنيه بالتأكيد هذا تأثير سلبي على أسعار الذهب بل ويمتد تأثير الدولار إلى أسعار ومنتجات عديدة، كما يتأثر سعر الذهب بحالة العرض والطلب عليه في الأسواق المصرية، كما يتأثر بسعر أوقية الذهب الذي لامس منذ اليوم سعر 1343 دولار أمريكي في اقصى ارتفاع لسعر الأوقية منذ ثلاثة أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-6-2019:

بعدما شهد سعر الذهب يوم أمس استقرار عاد للصعود مجدداً اليوم، حيث سجل عيار 21 سعر 633.46 جنيه للجرام أي بارتفاع 7 جنيهات عن الأمس، فيما سجل عيار 24 سعر 723.95 جنيه للجرام أي بارتفاع ثمانية جنيهات عن الأمس، وفي الجدول التالي باقي الأسعار بالجنيه المصري والدولار الأمريكي:

الوحدة السعر بالجنيه المصري السعر بالدولار الأمريكي عيار 24 723.95 43.20 $ عيار 22 663.87 39.61 $ عيار 21 633.46 37.80 $ عيار 18 542.97 32.40 $ عيار 14 422.07 25.18 $ سعر الجنيه الذهب 5,069 302.27 $ سعر أوقية الذهب 22,521 1,343 $ سعر كيلو الذهب 724,149 43,180

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم

أما عن متوسط سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية جاء كالتالي: عيار 24 ما بين 714 جنيه إلى 717 جنيه، وعيار 22 ما بين 655 إلى 657 جنيه، ووصل سعر عيار 21 ما بين 624 إلى 626 جنيه للجرام، وعيار 18 ما بين 535 إلى 537 جنيه للجرام، عيار 14 ما بين 414 إلى 416 جنيه، ووصل سعر كيلو الذهب 713,143 إلى 715,429 جنيه، وبلغ سعر جنيه الذهب 4,992 إلى 5,008 جنيه، وتختلف هذه الأسعار من صاغة إلى أخرى بقيمة بسيطة تصل إلى خمسون قرش أو جنيه واحد وهذا لا يؤثر على السعر الإجمالي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 14 يونيو:

ونتابع معاً متابعينا الكرام سعر الذهب اليوم في الامارات العربية المتحدة حيث شهدت أسعار المعدن الثمين الذي يعتبر الملاذ الآمن للكثير من المستثمرين استقرارا في السوق الإماراتية وجاءت الأسعار بالتفصيل كالتالي: