ماهو برنامج النخبة والجامعات الموصى بها في ابتعاث النخبة

يعد برنامج النخبة هو برنامج خادم الحرمين الشريفين حيث يختار الطلاب الحاصلين على القبول الجامعي المباشر ،حيث تعد من افضل الجامعات العالمية في كافة المجالات التي تحتجاها سوق العمل بعد توافر الشروط الازامة.

حيث تم أطلاق برنامج النخبة الابتعاث تحت أشراف خادم الحرمين الشريفين بهدف التنمية والتطوير التي تحتاجه المملكة العربية السعودية في تطوير اقتصادها والعمل على مواكبة الأسواق العالمية.

شروط التقديم في برنامج النخبة

أن يكون الطالب المتقدم سعودي الجنسية. أن لايكون المتقدم موظفا حكومي. أن يكون الطالب المتقدم متفرغا بصورة كاملة في بلد الابتعاث لكى يقيم وينتظم. ينبغي أن لا يكون عمر المتقدم إلى برنامج النخبة أكثر من 30 سنة في مرحلة البكالوريوس، و35 في مرحلة الماجستير، و40 سنة في مرحلة الدكتوراه. يجب أن يوجد محرم مع المتقدمين البنات لحين الانتهاء من البعثة. تجهيز المستندات المطلوبة من جواز السفر، وصورة الهوية أو البطاقة وغيرها .

مميزات برنامج النخبة للابتعاث

يتم الابتعاث في برنامج النخبة إلى دول كثيرة منها :سنغافورة بريطانيا وكندا وغيرها.

طوال العام البرنامج متاح للطالب وفى كافة المراحل الدراسية.

أمكانية التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج ابتعاث النخبة.

برنامج النخبة أنه يهدف إلى توظيف خريجيه في خدمة تنمية الجانب الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

الجامعات الموصى بها في برنامج الابتعاث

طلقت وزارة التعليم التي حددتها وكالة الوزارة لشؤون البعثات ، برنامج ابتعاث النخبة للمنح الدراسية المباشرة لأعلى عشرين جامعة دولية منها:

معهد كالفورنيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية. جامعة كورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية، جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية. جامعة ييل بالولايات المتحدة الأمريكية،جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة. جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية،جامعة كاليفورنيا، بيركلي بالولايات المتحدة الأمريكية. مدرسة لندن للاقتصاد بالمملكة المتحدة،جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية. المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا بسويسرا،معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد اصدر خادم الحرمين الشريفين هذا البرنامج لتوفير هذه الفرص للطلاب في مراحل عديدة من العلوم، وتزويدهم بالدعم بأشكال عديدة، وبالتالي للوصول إلى هدف تخرج الكوادر لتزويد كل شيء من شأنه تطوير ورفع المملكة في العديد من المجالات .