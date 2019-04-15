ما هي القروض الاجتماعية المقدمة من بنك التسليف السعودي

القروض الاجتماعية، هي قروض حسنه يقدمها بنك التنمية الاجتماعي أو بنك التسليف سابقاً للأسر السعودية الأشد احتياجاً والتي تحتاج إلى تحسين وضعها المالي بإنشاء أحد المشاريع أو العمل على سيارة بنظام برنامج تطبيقات الجوال وهناك قرض الزواج والذي يستهدف الشباب المقبل على الزواج ويرغب بتأسيس حياته ولا يمتلك المال لذلك.

القروض الاجتماعية المقدمة من بنك التسليف السعودي

كما أن بنك التسليف يقدم حلول ادخارية من خلال برنامج زود الادخاري، والذي يستهدف فئة محددة راغبة في الاستثمار على المدى البعيد وهناك كذلك قرض أهل بشروطه الميسرة أو قرض ال 60 ألف ريال كما يطلق عليه، حيث يمكنك التقديم على القرض إلكترونياً،كما يمكنكم الاطلاع على شروط قرض كنف والتسجيل من خلال الموقع الرسمي إلكترونياً.

الاستعلامات عن القروض المختلفة

الاستعلام عن المتبقي من قرض بنك التسليف هي أحد خدمات الاستعلامات الإلكترونية.

الاستعلام عن إخلاء الطرف للجهات.

الاستعلام عن إخلاء الطرف للأفراد.

فيمكنك عزيزي القاري من التسجيل بأي من القروض السابق توضيحها وتوضيح شروطها.

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