ما هي مبادرة كفاءة الطاقة وخصم 900 ريال ؟

مبادرة كفاءة الطاقة، هي مبادرة مقدمة من المركز السعودي لكفأة الطاقة والتي أطلقت اليوم والتي تهدف إلى تشجيع المواطنين لشراء أجهزة تكييف عالية الجودة وتعمل بكفاءة عالية أي بكامل نطاقها، جاءت تلك المبادرة بالتعاون بين مكتب خطة تحفيز القطاع والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

مبادرة كفاءة الطاقة

جاءت هذه المبادرة لتشجيع المواطنين على شراء تكيفيات عالية الجودة وبأسعار مخفضة والتي تصل 900 ريال من أي فرع من فروع منافذ البيع والذي يبلغ عددهم 350 فرعاً منتشرة في جميع مناطق المملكة، تمنح المبادرة العديد من المميزات بخلاف السعر المنافس وبالتالي التوفير في الطاقة حيث جميع التكيفيات المشاركة في المبادرة من الموفرة للكهرباء وهو التوجه السعودي للحفاظ والحد من استهلاك الطاقة، يذكر أن التكيفيات تستهلك ما يقرب عن ال65 % من الطاقة الموصلة للمبنى.

يذكر أن مبادرة كفاءة الطاقة سبقها مبادرة أخرى شملت 12 منطقة فقط من مناطق المملكة وكانت تلك أستعداداً لانطلاق المبادرة الحالية والتي شملت جميع مناطق المملكة، يمكنك عزيزي القارئ زيارة الموقع الإلكتروني لمبادرة كفاءة الطاقة والتعرف أكثر على الأنواع المشاركة في المبادرة والشروط والتي من ضمنها أن لا يقل السن عن 21 عام وألا يزيد عدد التكيفيات للشخص الواحد عن سته تكيفيات.

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