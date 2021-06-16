ما هي مزايا بطاقة موج مسبقة الدفع من بنك الخليج؟

أفضل بطاقة مسبقة الدفع في الكويت هو دائمًا أمر يشغل تفكير الكثيرين من المواطنين والمقيمين في الدولة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير بطاقة مسبقة الدفع جديدة وهي بطاقة “موج” من بنك الخليج، وتأتي بطاقة موج بالتعاون بين بنك الخليج وماستر كارد، وتأتي البطاقة مسبقة الدفع الجديدة من بنك الخليج بمزايا عديدة لعملاء البنك سوف نستعرضها معكم، حيث يستطيع عميل البنك استخراج البطاقة الجديدة عبر تطبيق البنك أو عن طريق زيارة أقرب فرع وذلك بدون رسوم لمن يريد الحصول على موج خلال الفترة من الآن حتى أغسطس 2021 القادم كما سيعفى من سيحصل على البطاقة خلال تلك الفترة من رسومها السنوية.
مزايا بطاقة موج مسبقة الدفع من بنك الخليج
- أول ميزة من مزايا بطاقة موج الجديدة من بنك الخليج هي ميزة لأول مرة وفريدة في منطقة الشرق الأوسط، وهي ميزة الاسترداد النقدي، حيث يحصل حامل البطاقة على استرداد نقدي بقيمة 5% على مشترياته السنوية المحلية والدولية، حيث يحصل حامل البطاقة على استرداد نقدي من مشترياته يصل إلى 600 دينار.
- يحصل حامل بطاقة موج على خصومات فورية عند الشراء من عدد كبير من المتاجر ومنافذ البيع يصل عددها إلى 850 متجر ومطعم وفندق ومنافذ بيع مختلفة ومتنوعة.
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- كل عملاء بنك الخليج حاملو بطاقة السحب الذاتي k-net يمكنهم التحويل إلى بطاقة موج الجديدة للاستفادة من الاسترداد النقدي بقيمة 600 دينار سنويًا عند الشراء من الجمعيات وللتسوق والمطاعم.
- تقدم بطاقة موج مسبقة الدفع من بنك الخليج تقنية الاتصال قريب المدى، حيث تتمكن من الشراء بها عن بُعد.
- تتميز البطاقة بنظام آمن عند الشراء من الإنترنت وهو النظام الثلاثي الآمن الخاص بالبنك.