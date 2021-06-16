ما هي مزايا بطاقة موج مسبقة الدفع من بنك الخليج؟

أفضل بطاقة مسبقة الدفع في الكويت هو دائمًا أمر يشغل تفكير الكثيرين من المواطنين والمقيمين في الدولة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير بطاقة مسبقة الدفع جديدة وهي بطاقة “موج” من بنك الخليج، وتأتي بطاقة موج بالتعاون بين بنك الخليج وماستر كارد، وتأتي البطاقة مسبقة الدفع الجديدة من بنك الخليج بمزايا عديدة لعملاء البنك سوف نستعرضها معكم، حيث يستطيع عميل البنك استخراج البطاقة الجديدة عبر تطبيق البنك أو عن طريق زيارة أقرب فرع وذلك بدون رسوم لمن يريد الحصول على موج خلال الفترة من الآن حتى أغسطس 2021 القادم كما سيعفى من سيحصل على البطاقة خلال تلك الفترة من رسومها السنوية.

مزايا بطاقة موج مسبقة الدفع من بنك الخليج