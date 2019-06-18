متابعة حيّة.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2019 في أكثر من 10 بنوك

سعر الدولار اليوم الثلاثاء شهد بعض التغييرات الطفيفة في بعض البنوك، وعلى رأسهم البنك التجاري الدولي cib الذي سجل ارتفاع جديد بنحو 3 قروش للشراء والبيع، ليُسجل الآن وفق أخر تقارير 16.70 للشراء مقابل 16.80 جنيه، وسجلت أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوناني ارتفاع جديد ليُسجل الآن 16.69 للشراء مقابل 16.79 للبيع، بينما استقر سعر الدولار في أبرز بنوك مصر، الأهلي المصري، وبنك مصر عند 16.71 للشراء مقابل 16.81 للبيع.

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء

استقر مصرف أبو ظبي الإسلامي كأعلى سعر لشراء الدولار عند 16.73 جنيه بعدما سجل ارتفاع جديد في نهاية التعاملات مساء أمس الإثنين بنحو قرشين، بينما سجل العربي الأفريقي الدولي أقل سعر لبيع العملة الأمريكية الآن مقارنة بأسعار الدولار اليوم الآن بنحو 16.78 جنيه للبيع، ونتابع معكم زوار موقع كلمة دوت أورج على مدار اليوم أسعار الدولار اليوم الثلاثاء.

سعر الدولار اليوم

في أكثر من 10 بنوك في الجمهورية نرصد لكم سعر الدولار اليوم، حيث سجل الدولار في بنك عودة 16.71 للشراء مقابل 16.81 للبيع، وقد ارتفع متوسط سعر الدولار في البنوك بنحو قرش ليُسجل 16.71 مقابل 16.81 للبيع، ومع التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء سجل بنك قناة السويس ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليُسجل الآن 16.72 للشراء.

البنك شراء بيع بنك مصر 16.71 16.81 البنك الأهلي المصري 16.71 16.81 بنك عودة 16.71 16.81 كريدي أجريكول 16.71 16.81 البنك التجاري الدولي CIB 16.70 16.80 البنك الأهلي اليوناني بمصر 16.69 16.79 بنك الإسكندرية 16.69 16.79 بنك التعمير والإسكان 16.68 16.78 البنك العربي الأفريقى الدولي 16.68 16.78

حيث سجل البنك الأهلي اليوناني بمصر ارتفاع جديد منذ دقائق ليُسجل وفق أحدث تقارير 16.69 للشراء، واستقر سعر صرف الدولار في المصرف المتحد عند 16.71 جنيه للشراء مقابل 16.81 للبيع.

الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه من أهم أسعار العملات التي يسعي لمعرفتها المواطن المصري كل يوم، جديراً بالذكر أن أسعار الدولار في مصر أصبحت تُحدد وفق عامل العرض والطلب، في حالة زيادة المعروض من العملة الخضراء تقل قيمة الدولار أمام الجنيه، وفي حالة قلة المعروض يزداد قيمة الدولار مقابل الجنيه، وأبرز أسباب انخفاض سعر الدولار طيلة شهر رمضان هو زيادة التدفقات الدولارية، حيث انخفض الدولار أثناء شهر رمضان بنحو أكثر من 41 قرش.