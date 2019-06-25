متابعة سعر الذهب اليوم وتسجيل أعلى ارتفاع في 2019

اليوم نستعرض معكم أسعار الذهب اليوم بعد مروره بحالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في الفترة الماضية، والناتجة عن سعر الدولار في البنوك المصرية، حيث أن سعر جرام الذهب يرتبط مع سعر الدولار فكلما زاد الدولار زاد سعر الذهب، وكلما انخفض سعر الدولار انخفض الذهب تباعاً، فيما يلي عبر كلمة دوت أورج نتابع معكم للتعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب في مصر تشهد صعودا تدريجيا، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 661 جنيه مصري، وعيار 18 بلغ سعره 67 جنيه مصري، في يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2019، ومن المعروف أن كل من عيار 18 وعيار 21 هي العيارات الشائعة في مصر والتي تلاقي بحثاً دائماً من متابعي الذهب في الأسواق المحلية والأسواق العالمية، على أن تلك الأسعار لا تشمل سعر المصنعية، ومن الجدير بالذكر أن سعر المصنعية يقدر نسبة 10% من سعر جرام الذهب.

من الجدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم قد ارتفعت في مصر لأعلى قيمة منذ حوالي 7 شهور، فيما يلي نتعرف على أسعار الذهب في مصر لكل من عيار 24 وعيار 22 وعيار 21 وعيار 18 وعيار 14 وعيار 12.