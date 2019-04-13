متابعة مباشرة لحظة بلحظة مباراة الأهلي وصنداونز دوري أبطال إفريقيا 2019 مباراة العودة الآن الشوط الأول 0-0

مباراة الأهلي وصنداونز مباراة العودة في دوري أبطال إفريقيا 2019 والتي يتابعها الآن ملايين من محبي النادي الأهلي ومشجعيه على الرغم من هزيمة النادي الأهلي في مباراة الذهاب بخمس أهداف مقابل لاشئ ويتمني الجميع الآن من النادي الأهلي فقط حفظ ماء الوجه وتسديد أهداف في مرمي صنداونز للتعويض عن المباراة الماضية، ونتابع الآن لحظة بلحظة مباراة الأهلي وصن داونز لقاء العودة في مباريات دوري أبطال أفريقيا 2019 المذاعة الآن مباشرة عبر قنوات بي أن سبورت الفضائية.

متابعة مباراة الأهلي وصنداونز لحظة بلحظة

بدأت مباراة الأهلي وصنداونز ونتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة لقاء العودة المرتقب بين الفريقين وملايين من الجماهير المشجعين للنادي الأهلي داخل وخارج أستاد برج العرب بالإسكندرية واليكم ملخص أحداث المباراة:

بداية الشوط الأول للمباراة

أووووووووووووه فرصة هدف أول للنادي الأهلي بقدم أزارو في الثانية 15 لكن خارج المرمي

الدقيقة 2 ركنية للأهلي ترسل داخل منطقة جزاء صنداونز يتصدى لها دفاع صنداونز

الدقيقة 4 تسديدة ضعيفة من صنداونز تصل ليد الشناوي بسهولة

الدقيقة 5 حكم المباراة من الواضح تحيزه الشديد ضد النادي الأهلي

الدقيقة 12 دفعة من قبل لاعب صنداونز لكن الحكم لم يحتسب شيئ وغضب كبير من الجمهور

الدقيقة 13 أجايي يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء تخرج على يسار حارس صنداونز لخارج الملعب

الدقيقة 20 أكثر من 5 فرص ضائعة للنادي الأهلي كادت أن تكون أهداف مؤكده

الدقيقة 22 الحكم يشهر الكارت الأصفر لعمرو السولية

الدقيقة 25 استحواذ قوي من النادي الأهلي ومحاولة صنداونز للدفاع عن شباكه

الدقيقة 27 يحاول لاعبي صنداونز إضاعة الوقت بشكل واضح والحكم يتغاضي عن الأمر

الدقيقة 32 سقوط متكرر من حارس مرمي صنداونز مع كل كرة يمسك بها لإضاعة الوقت

الدقيقة 34 تسديده قوية من رمضان صبحي خارج منطقة الجزاء يتصدى لها حارس صنداونز

الحكم يصدر الكارت الأصفر لاجايي لاعب النادي الأهلي

باقي 10 دقائق على نهاية الشوط الأول وأكثر من 7 فرص ضائعة للنادي الأهلي

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