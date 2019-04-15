“متابعة مباشرة”| نتيجة مباراة الأهلي والهلال في البطولة العربية دقيقة بدقيقة .. كأس زايد

4: مباراة قوية جدا وأجواء عالية الجودة لجمهور الفريقين .

3: يبدأ الهلال بالضغط والاستحواذ وعدم الانتظار في الخلف في هذا التوقيت .

2: الهلال في وضعية دفاعية في بداية المباراة وهجوم كبير للأهلي الذي يسعي لخطف الهدف في أول الدقائق .

انطلاقة كبيرة للهلال بدون انتظار لجس النبض وضغط أهلاوي في بداية المباراة .

الدقيقة الأولى : يطلق الحكم المصري جهاد جريشة صافرة بداية المباراة وسط أجواء جماهيرية خرافية من الأهلي

يستضيف النادي الأهلي السعودي نادي الهلال السعودي ضمن اطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس زايد للأندية العربية والتي تسمي بالبطولة العربية ومباراة الاياب ونذكر بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الهلال بهدف وحيد ويضع قدما في نصف النهائي وفي انتظار الرد من النادي الأهلي الذي يسعي بكل قوة للوصول للمباراة النهائية والفوز مرة أخري علي الهلال .

تشكيلة الفريقين

دكة البدلاء للفريقين

تقام المباراة علي ملعب الملك عبدالله الدولي وسط أجواء جماهيرية كبيرة لجمهور الأهلي الذي يطالب باللقب الغالي والفوز علي نادي الهلال في البطولة العربية التي ينافس عليها الاندية السعودية بكل قوة

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