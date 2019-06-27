متابعة ملخص مباراة الجزائر والسنغال الآن: القنوات الناقلة لمباراة الجزائر اليوم في كاس امم افريقيا 2019

نتابع معكم اليوم ملخص مباراة الجزائر والسنغال في كاس الأمم الأفريقية 2019، فبعد أن تمكن الفريقان في مباريتهما الأولي ضد تنزانيا وكينيا الفوز وحصل كل منهما علي ثلاثة نقاط عززت موقفه، واحتل منتخب السنغال المركز الأولي في ترتيب مجموعة الجزائر في أمم أفريقيا 2019، كما أتي المنتخب الجزائري في المركز الثاني، وذلك بفارق الأهداف فخلال مباراة الجزائر ضد السنغال اليوم سيسعى لاعبي منتخب الجزائر الفوز للصعود وصدارة ترتيب المجموعة الثالثة في الامم الافريقية، ويضمنوا الذهاب إلي ثمن النهائي، ننقل إليكم الآن نتيجة مباراة الجزائر اليوم ضد السنغال لحظة بلحظة.

نتيجة مباراة الجزائر والسنغال اليوم

ينزل لاعبي الفريقين إلي أرضية الملعب، ويقوم حكم المباراة جاني سيكازوي بإطلاق صفارة بداية الشوط الأول السنغال والجزائر الآن.

ملخص الجزائر والسنغال الشوط الأول

الدقيقة 2، يضغط منتخب السنغال بقوة علي الدفاع الجزائري، لكنهم يمنعوهم من تسجيل أول أهداف مباراة الجزائر اليوم ضد السنغال.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر الآن الأمم الأفريقية

نقدم إليكم مجموعة القنوات المفتوحة الناقلة الجزائر ضد السنغال، ويمكنكم الحصول علي قناة تنقل الجزائر الآن كالتالي: