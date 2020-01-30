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متوسط سعر الذهب في جمهورية مصر.. عيار 21 يشهد إرتفاعاً

بواسطة زكريا منير
أسعار الذهب 30/1/2020

الذهب معدن ثمين يمكن من خلاله تحقيق أرباح طائلة بإقتنائه ثم بيعه عندما يرتفع سعره المتغير ببضع جنيهات صعودً ونزولاً بتأثير سعر الدولار.

سعر الذهب

إرتفاع الذهب يكون أمراً واقعاً عند تزايد الطلب مقابل تتاقص العرض، هذا هو الأساس، ويأخذ سعر الذهب المتقلب في الهبوط مع إقبال العرض في الوقت الذي يشهد حالة من التراجع على شراءه.

ويبدو الأمر طبيعاً المتعلق بتغير سعر أعيرة المعدن النفيس من محل صاغة الى آخر، ببضع جنيهات. هذا ويتحدد سعر للذهب لمتغيرات أخرى مؤثرة ومرتبطة بسعر التداول، مثل الإقتصادات الكبرى وأسعار صرف العملات العالمية. في مصر،  يمكن أن تتقلب قيمة الذهب لمرات متوالية في يوم واحد إستناداً على متغيرات الدولار محلياً في البنوك والمصارف.

ويعد خياراً مثالي القيام بتخزين الذهب للإستفادة من قيمته خلال الأزمات الإقتصادية، مع التذكير أن سعر الذهب الفوري ثابت عالمياً والذي يتداول بعملة الدولار.

سعر متوسط الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24787 إلى 790
عيار 22722 إلى 724
عيار 21689 إلى 691
عيار 18591 إلى 592
عيار 14459 إلى 461
عيار 12394 إلى 395
الاونصة24,489 إلى 24,560
الجنيه الذهب5,512 إلى 5,528
الكيلو787,429 إلى 789,714

أسعار الذهب في أسواق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24802.42 جنيه$50.80
سعر الذهب عيار 22735.55 جنيه$46.56
اسعار الذهب عيار 21702.13 جنيه$44.45
اسعار الذهب عيار 18601.82 جنيه$38.10
سعر الذهب عيار 14468.08 جنيه$29.63
سعر الذهب عيار 12401.21 جنيه$25.40
سعر الذهب عيار 9300.91 جنيه$19.05
اسعار أوقية الذهب24,955 جنيه$1,580
اسعار جنيه الذهب5,617 جنيه$355.59
اسعار كيلو الذهب802,416 جنيه$50,797

قد يلجأ ممن يقتني الذهب الى بيعه في محلات الصاغة لتحقيق الربح السريع من دون معرفة سعره، وهذا خطأ، ينصح البائع بمعرفة متوسط سعر الذهب على الأقل، وهناك وسائل إعلام توفر هذه الخدمة أو حتى مواقع الأخبار المعروفة التي تعتبر دليلاً محدثاً لأسعار الذهب على مدار اليوم.


زكريا منير

    زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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