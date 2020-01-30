متوسط سعر الذهب في جمهورية مصر.. عيار 21 يشهد إرتفاعاً

الذهب معدن ثمين يمكن من خلاله تحقيق أرباح طائلة بإقتنائه ثم بيعه عندما يرتفع سعره المتغير ببضع جنيهات صعودً ونزولاً بتأثير سعر الدولار.

سعر الذهب

إرتفاع الذهب يكون أمراً واقعاً عند تزايد الطلب مقابل تتاقص العرض، هذا هو الأساس، ويأخذ سعر الذهب المتقلب في الهبوط مع إقبال العرض في الوقت الذي يشهد حالة من التراجع على شراءه.

ويبدو الأمر طبيعاً المتعلق بتغير سعر أعيرة المعدن النفيس من محل صاغة الى آخر، ببضع جنيهات. هذا ويتحدد سعر للذهب لمتغيرات أخرى مؤثرة ومرتبطة بسعر التداول، مثل الإقتصادات الكبرى وأسعار صرف العملات العالمية. في مصر، يمكن أن تتقلب قيمة الذهب لمرات متوالية في يوم واحد إستناداً على متغيرات الدولار محلياً في البنوك والمصارف.

ويعد خياراً مثالي القيام بتخزين الذهب للإستفادة من قيمته خلال الأزمات الإقتصادية، مع التذكير أن سعر الذهب الفوري ثابت عالمياً والذي يتداول بعملة الدولار.

سعر متوسط الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 787 إلى 790 عيار 22 722 إلى 724 عيار 21 689 إلى 691 عيار 18 591 إلى 592 عيار 14 459 إلى 461 عيار 12 394 إلى 395 الاونصة 24,489 إلى 24,560 الجنيه الذهب 5,512 إلى 5,528 الكيلو 787,429 إلى 789,714

أسعار الذهب في أسواق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 802.42 جنيه $50.80 سعر الذهب عيار 22 735.55 جنيه $46.56 اسعار الذهب عيار 21 702.13 جنيه $44.45 اسعار الذهب عيار 18 601.82 جنيه $38.10 سعر الذهب عيار 14 468.08 جنيه $29.63 سعر الذهب عيار 12 401.21 جنيه $25.40 سعر الذهب عيار 9 300.91 جنيه $19.05 اسعار أوقية الذهب 24,955 جنيه $1,580 اسعار جنيه الذهب 5,617 جنيه $355.59 اسعار كيلو الذهب 802,416 جنيه $50,797

قد يلجأ ممن يقتني الذهب الى بيعه في محلات الصاغة لتحقيق الربح السريع من دون معرفة سعره، وهذا خطأ، ينصح البائع بمعرفة متوسط سعر الذهب على الأقل، وهناك وسائل إعلام توفر هذه الخدمة أو حتى مواقع الأخبار المعروفة التي تعتبر دليلاً محدثاً لأسعار الذهب على مدار اليوم.