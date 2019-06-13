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متاح الآن التسجيل في الدفعة 20 حساب المواطن .. شهر يوليو المقبل 1440

كتب محمد رمضانفي آخر تحديث
متاح الآن التسجيل في الدفعة 20 حساب المواطن .. شهر يوليو المقبل 1440
متي حساب المواطن

يتبقى يومان علي إيداع الدفعة التاسعة عشرة لمستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن، حيث كان من المقرر صرفها في العاشر من يونيو الجاري، الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن فتح تسجيل الدفعة العشرين لمستحقي الدعم والتي من المقرر إيداعها في يوليو القادم، في الأيام القليلة الماضية بدأ البحث عن موعد حساب المواطن ومتي ينزل، لذلك نوضح للجالية السعودية أن الدفعة التاسعة عشرة سوف تنزل يوم الاثنين القادم 10 – 6 – 2019.

نذكركم بشروط الاستحقاق والأهلية في برنامج حسب المواطن، في البداية يجب أن يكون المُسجل سعودي الجنسية، وأن يكون مقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية، وأن يكون غير مسجل في سجلات المحاكم والسجون، وفي الأخير ضرورة تطابق البيانات المسجلة في مركز معلومات حساب المواطن وفي الجهات الحكومية.

متي حساب المواطن

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج سعودي خالص يعمل علي تخفيف أعباء المواطن السعودي الذي يعاني من غلاء الأسعار وقيمة الضرائب، حيث تعمل المملكة العربية السعودية علي توفير حياة كريمة لمواطنيها في ظل التوسعات الافتصادية التي بداتها داخل المملكة.

متى حساب المواطن

نوضح للجالية السعودية أن موعد إيداع برنامج حساب المواطن للدفعة الـ 19 يوم الاثنين المقبل علي حسابات البنوك وبطاقات ATM، حيث دائما يكون الإيداع اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، كما يمكن الاستعلام عن حساب المواطن برقم الأهلية، كما نذكركم بضرورة التسجيل في الدفعة الـ 20 قبل انتهاء فترة التسجيل من خلال الرابط التالي :

عن الكاتب

محمد رمضان

طالب جامعي عندي 22 سنة احب القراءة واعشق الكتابة عن الرياضة وبعض المجالات المختلفة.

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