متى دوام البنوك القطرية بعد إجازة عيد الفطر 2023؟

بواسطة محمود عطا الله
إجازة البنوك القطرية عيد الفطر 2023 إجازة البنوك القطرية عيد الفطر 2023

ساعات قليلة ويهل علينا هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر 2023 في قطر وكل العالم الإسلامي، هذا وقد أعلن مصرف قطر المركزي عن إجازة البنوك والمؤسسات المالية القطرية خلال عيد الفطر 2023، وموعد عودة الدوام من جديد بعد نهاية تلك العطلة، هذا ومن الجدير بالذكر أن الحسابات الفلكية قد أكدت ان موعد أول أيام عيد الفطر 2023 هو يوم الجمعة 21 أبريل.

إجازة البنوك القطرية بمناسبة عيد الفطر 2023

قال مصرف قطر المركزي في بيان رسمي أن موعد إجازة عيد الفطر 2023 في بنوك قطر وفي كل المؤسسات المالية بالدولة تبدأ من يوم الأحد 23 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل 2023، على أن يُستأنف الدوام في كل المؤسسات المالية من يوم الأربعاء 26 أبريل 2023.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار إقتصادية

مواعيد عمل البنوك الكويتية رمضان 2023

أخبار إقتصادية

سعر الذهب اليوم في الكويت عيار 21.. انخفاض طفيف عن أمس