متى دوام البنوك القطرية بعد إجازة عيد الفطر 2023؟

ساعات قليلة ويهل علينا هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر 2023 في قطر وكل العالم الإسلامي، هذا وقد أعلن مصرف قطر المركزي عن إجازة البنوك والمؤسسات المالية القطرية خلال عيد الفطر 2023، وموعد عودة الدوام من جديد بعد نهاية تلك العطلة، هذا ومن الجدير بالذكر أن الحسابات الفلكية قد أكدت ان موعد أول أيام عيد الفطر 2023 هو يوم الجمعة 21 أبريل.

إجازة البنوك القطرية بمناسبة عيد الفطر 2023

قال مصرف قطر المركزي في بيان رسمي أن موعد إجازة عيد الفطر 2023 في بنوك قطر وفي كل المؤسسات المالية بالدولة تبدأ من يوم الأحد 23 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل 2023، على أن يُستأنف الدوام في كل المؤسسات المالية من يوم الأربعاء 26 أبريل 2023.

