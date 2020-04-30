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مجلة عروض اسواق المرشدي – رمضان 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

عرض جديد من اسواق المرشدي في مصر لشهر رمضان 1441 هـ /  2020 م ومجموعة من الملابس والأدوات المنزلية في فروع المرشدي المختلفة .

منتجات عرض المرشدي رمضان 2020

  • ملابس رجالي : تيشرتات – قمصان – شورتات – بيجامات – جينزات .
  • ملابس حريمي : بلوزات – تيشرتات – قمصان – بيجامات – بنطلونات جينز .
  • ملابس أولادي : بنطلونات جينز – تيشرتات – بيجامات – شورتات .
  • ملابس بناتي : تيشرتات – بيجامات.
  • أدوات منزلية : مطبقية – صينية حلويات – طقم بورجام حراري تركي – طقم علب – طقم بورجام حراري مشكل – طقم عشاء جرانيت – طقم حلل سيراميك – لبانة جرانيت – مقلاية عميقة جرانية – طقم علب مستطيلة – طقم مج شوربة بورسلين – حلة تحمير بالشبكة – طقم خشاف تركي – طقم مج أوشن – طقم خشاف لوتس – طقم حافظة طعام – طقم شوب سلفانة – بولة مهلبية – طقم صواني – جريل جامبو – طقم صواني بيتزا سيراميك – طقم مقلاية – جريل يد خشب – طقم حافظة طعام زجاج لومينارك – شانون بابلي – شوب مياه – طقم خشاف لومينارك – طقم شاي – طقم توزيع سيليكون – طقم بريوش سيراميك – مقلاية جرانيت – طقم مجات.
  • مفروشات : اكياس مخدات سادة – كيس خدادية سادة – كوفرتة قطن – ملاية قطن الوان سادة – طقم ملاية ليلي سادة – طقم ملاية مشجر – برنس اطفال – فوط – غطاء ترابيزة – فوطة وجه .

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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