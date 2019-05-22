مجلة عروض العابد مول ( فرحة العيد ) من 23 مايو وحتى 6 يونيو 2019

أصدر العابد مول بروشور العروض الجديد الخاص بعيد الفطر المبارك 1440 هـ / 2019 م وذلك للفترة من الخميس 23/5/2019 م وحتى يوم الخميس 6/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .
منتجات وسلع عرض العيد من العابد مول
- أغذية طازجة : أجبان فيتا واسطنبولي وبراميلي ورومي وفلمنك وميكس وتتراباك ومثلثات / تفاح / لانشون / رومي او بقري او دجاج مدخن / مخللات / لحوم
- مجمدات غذائية : فراخ – بسلة – بامية – برجر – كفتة – بانيه – ستربس – هوت دوج – لحم مفروم – سجق شرقي – كوكتيل دجاج – كوكتيل بقري .
- أغذية جافة : مكرونة – ارز – زيت – سمن – تونة – فول معلب – كاتشب – بن – مياه – مشروم – نسكافيه – لبن – مشروبات غازية – بسكويت – شيبس – توفى – شيكولاتة – جيلي – كيك – بسبوسة – ام علي – عصائر – شاي .
- تجميل ومنظفات : شامبوهات – منعم ملابس – حنه – شاور جل – معطر جو – سائل مطهر – مناديل – رول قمامة – مفرش سفرة – مسحوق اتوماتيك – صابون سائل .
- أدوات منزلية : طقم حلل – طقم توابل – ماكينة بيتي فور – طقم مقلاية – طبق فاكهة – طقم ثلاجة – طقم حافظة طعام – فرشاة باليد – مساحة باليد – شرشوبة – صينية تقديم – طقم شمع – بونبونيرة – العاب اطفال – مستلزمات المصيف من عوامات والعاب بحر – مكنسة سيارة – كابل بطارية – قفل دريكسيون – مزيل صدأ – طقم دواسات – ملمع تابلوه.
- أجهزة كهربائية : شاشات – أجهزة استقبال – موبايلات – مراوح – تكييفات – ثلاجات – فريزرات – غسالات ملابس – بوتجازات – سخانات .
- مفروشات : سجاد – كفر انتريه – ستاير – مفارش سرير .
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