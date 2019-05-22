مجلة عروض العابد مول ( فرحة العيد ) من 23 مايو وحتى 6 يونيو 2019

أصدر العابد مول بروشور العروض الجديد الخاص بعيد الفطر المبارك 1440 هـ / 2019 م وذلك للفترة من الخميس 23/5/2019 م وحتى يوم الخميس 6/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

منتجات وسلع عرض العيد من العابد مول