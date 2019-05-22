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مجلة عروض العابد مول ( فرحة العيد ) من 23 مايو وحتى 6 يونيو 2019

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث
مجلة عروض العابد مول ( فرحة العيد ) من 23 مايو وحتى 6 يونيو 2019

أصدر العابد مول بروشور العروض الجديد الخاص بعيد الفطر المبارك 1440 هـ / 2019 م وذلك للفترة من الخميس 23/5/2019 م وحتى يوم الخميس 6/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

منتجات وسلع عرض العيد من العابد مول

  • أغذية طازجة : أجبان فيتا واسطنبولي وبراميلي ورومي وفلمنك وميكس وتتراباك ومثلثات / تفاح / لانشون / رومي او بقري او دجاج مدخن / مخللات / لحوم
  • مجمدات غذائية : فراخ – بسلة – بامية – برجر – كفتة – بانيه – ستربس – هوت دوج – لحم مفروم – سجق شرقي – كوكتيل دجاج – كوكتيل بقري .
  • أغذية جافة : مكرونة – ارز – زيت – سمن – تونة – فول معلب – كاتشب – بن – مياه – مشروم – نسكافيه – لبن – مشروبات غازية – بسكويت – شيبس – توفى – شيكولاتة – جيلي – كيك – بسبوسة – ام علي – عصائر – شاي .
  • تجميل ومنظفات : شامبوهات – منعم ملابس – حنه – شاور جل – معطر جو – سائل مطهر – مناديل – رول قمامة – مفرش سفرة – مسحوق اتوماتيك – صابون سائل .
  • أدوات منزلية : طقم حلل – طقم توابل – ماكينة بيتي فور – طقم مقلاية – طبق فاكهة – طقم ثلاجة – طقم حافظة طعام – فرشاة باليد – مساحة باليد – شرشوبة – صينية تقديم – طقم شمع – بونبونيرة – العاب اطفال – مستلزمات المصيف من عوامات والعاب بحر – مكنسة سيارة – كابل بطارية – قفل دريكسيون – مزيل صدأ – طقم دواسات – ملمع تابلوه.
  • أجهزة كهربائية : شاشات – أجهزة استقبال – موبايلات – مراوح – تكييفات – ثلاجات – فريزرات – غسالات ملابس – بوتجازات – سخانات .
  • مفروشات : سجاد – كفر انتريه – ستاير – مفارش سرير .

مجلة عروض العابد مول ( فرحة العيد ) من 23 مايو وحتى 6 يونيو 2019

مجلة عروض العابد مول ( فرحة العيد ) من 23 مايو وحتى 6 يونيو 2019 مجلة عروض العابد مول ( فرحة العيد ) من 23 مايو وحتى 6 يونيو 2019 مجلة عروض العابد مول ( فرحة العيد ) من 23 مايو وحتى 6 يونيو 2019 مجلة عروض العابد مول ( فرحة العيد ) من 23 مايو وحتى 6 يونيو 2019 مجلة عروض العابد مول ( فرحة العيد ) من 23 مايو وحتى 6 يونيو 2019 مجلة عروض العابد مول ( فرحة العيد ) من 23 مايو وحتى 6 يونيو 2019 مجلة عروض العابد مول ( فرحة العيد ) من 23 مايو وحتى 6 يونيو 2019 مجلة عروض العابد مول ( فرحة العيد ) من 23 مايو وحتى 6 يونيو 2019 مجلة عروض العابد مول ( فرحة العيد ) من 23 مايو وحتى 6 يونيو 2019 مجلة عروض العابد مول ( فرحة العيد ) من 23 مايو وحتى 6 يونيو 2019 مجلة عروض العابد مول ( فرحة العيد ) من 23 مايو وحتى 6 يونيو 2019 مجلة عروض العابد مول ( فرحة العيد ) من 23 مايو وحتى 6 يونيو 2019 مجلة عروض العابد مول ( فرحة العيد ) من 23 مايو وحتى 6 يونيو 2019 مجلة عروض العابد مول ( فرحة العيد ) من 23 مايو وحتى 6 يونيو 2019 مجلة عروض العابد مول ( فرحة العيد ) من 23 مايو وحتى 6 يونيو 2019 مجلة عروض العابد مول ( فرحة العيد ) من 23 مايو وحتى 6 يونيو 2019 مجلة عروض العابد مول ( فرحة العيد ) من 23 مايو وحتى 6 يونيو 2019 مجلة عروض العابد مول ( فرحة العيد ) من 23 مايو وحتى 6 يونيو 2019 مجلة عروض العابد مول ( فرحة العيد ) من 23 مايو وحتى 6 يونيو 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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