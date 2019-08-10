مجلة عروض ” رنين ” حتى يوم 7 سبتمبر 2019 ( أدوات منزلية واجهزة كهربائية )

اعلنت سلسلة رنين عن عروضها وتخفيضاتها عبر مجلة العروض الجديدة السارية حتى يوم السبت 7-9-2019 م أو حتى نفاذ الكمية وأكبر تشكيلة من الادوات المنزلية والمفروشات والأجهزة الكهربائية , متوفرة في جميع الفروع .
العروض على المنتجات الاتية :
- أدوات منزلية : أطقم ستانلس – أطقم كنك – اطقم عشاء بورسلين – اطقم عشاء ديجيتال – طقم مشكل حراري – طقم طواجن حراري – براد بيركس – اطقم سيراميك – اطقم عشاء اركوبال – اطقم عشاء اركوبيركس – بونبونيرة – طقم خشاف – اطقم شاي – صواني جرانيت – صواني استانلش – شنطة سكاكسن – طقم اكواب – اطقم توابل – اطقم توزيع – اطقم ميلامين – طواجن – اطقم ثلاجة – زجاجات – اطقم شاي – طقم سمك – اطقم حلل جرانيت وسيراميك واستانلس ورخامي – ادوات مائدة – كاسرولة .
- منتجات تخزين ونظافة : طقم بالم – تروللي – جردل بالمصفاه – جزامة – كراسي – سبت غسيل – باسكت قمامة – مطبقية – فرشاة بالجاروف – طقم ثلاجة – سلم معدن – ترابيزة مكواة – منشر غسيل .
- شنط مدرسية بسعر يبدأ من 99 جنية .
- مفروشات : اطقم ملايات – مفارش سفرة – مفارش تل – مراتب – لحافات – كوفرتات – طقم فوط – بشاكير .
- اثاث : جزامات – ترابيزات .
- أجهزة كهربائية : محضرات طعام – مراوح – شوايات – كبة – مبردات مياه – مفرمة لحم – غلاية – هاند بلندر – مضرب بيض – مكواة – عصارة – مكنسة – ميكروويف – سخانات – غسالات – ثلاجات – ديب فريزر – صاعق ناموس – بوتجازات .
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