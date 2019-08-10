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مجلة عروض ” رنين ” حتى يوم 7 سبتمبر 2019 ( أدوات منزلية واجهزة كهربائية )

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
مجلة عروض ” رنين ” حتى يوم 7 سبتمبر 2019 ( أدوات منزلية واجهزة كهربائية )

اعلنت سلسلة رنين عن عروضها وتخفيضاتها عبر مجلة العروض الجديدة السارية حتى يوم السبت 7-9-2019 م أو حتى نفاذ الكمية وأكبر تشكيلة من الادوات المنزلية والمفروشات والأجهزة الكهربائية , متوفرة في جميع الفروع .

العروض على المنتجات الاتية :

  • أدوات منزلية : أطقم ستانلس – أطقم كنك – اطقم عشاء بورسلين – اطقم عشاء ديجيتال – طقم مشكل حراري – طقم طواجن حراري – براد بيركس – اطقم سيراميك – اطقم عشاء اركوبال – اطقم عشاء اركوبيركس – بونبونيرة – طقم خشاف – اطقم شاي – صواني جرانيت – صواني استانلش – شنطة سكاكسن – طقم اكواب – اطقم توابل – اطقم توزيع – اطقم ميلامين – طواجن – اطقم ثلاجة – زجاجات – اطقم شاي – طقم سمك – اطقم حلل جرانيت وسيراميك واستانلس ورخامي – ادوات مائدة – كاسرولة .
  • منتجات تخزين ونظافة : طقم بالم – تروللي – جردل بالمصفاه – جزامة – كراسي – سبت غسيل – باسكت قمامة – مطبقية – فرشاة بالجاروف – طقم ثلاجة – سلم معدن – ترابيزة مكواة – منشر غسيل .
  • شنط مدرسية بسعر يبدأ من 99 جنية .
  • مفروشات : اطقم ملايات – مفارش سفرة – مفارش تل – مراتب – لحافات – كوفرتات – طقم فوط – بشاكير .
  • اثاث : جزامات – ترابيزات .
  • أجهزة كهربائية : محضرات طعام – مراوح – شوايات – كبة – مبردات مياه – مفرمة لحم – غلاية – هاند بلندر – مضرب بيض – مكواة – عصارة – مكنسة – ميكروويف – سخانات – غسالات – ثلاجات – ديب فريزر – صاعق ناموس – بوتجازات .

 

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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