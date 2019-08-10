مجلة عروض ” رنين ” حتى يوم 7 سبتمبر 2019 ( أدوات منزلية واجهزة كهربائية )

اعلنت سلسلة رنين عن عروضها وتخفيضاتها عبر مجلة العروض الجديدة السارية حتى يوم السبت 7-9-2019 م أو حتى نفاذ الكمية وأكبر تشكيلة من الادوات المنزلية والمفروشات والأجهزة الكهربائية , متوفرة في جميع الفروع .

العروض على المنتجات الاتية :