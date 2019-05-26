مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو

كارفور مصر قبل انتهاء شهر رمضان المبارك بأيام قليلة تعلن عن عروضها الخاصة بعيد الفطر السعيد 1440 هـ بمجموعة من التخفيضات والخصومات في الفترة من الأثنين 27-5-2019 م وحتى يوم الأحد 9-6-2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

منتجات وسلع عرض عيد الفطر 2019 من كارفور مصر

العرض يشمل مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات أهمها :

ملابس العيد : فساتين بناتي – سالوبيتات اطفالي – تيشرتات اولادي وبناتي – بنطلونات وأحذية رياضية – تيشرتات وبليزرات وقمصان وبنطلونات وشورتات وشرابات وملابس داخلية وشباشب وأحذية رجالي – بيجامات وتيشرتات وأحذية حريمي .

مفروشات : مخدات فايبر – مراتب – اطقم ملايات – اطقم فوط – طقم كسوة – ستائر .

مخبوزات العيد : كعك – بسكويت – غريبة – بيتفور – كوكيز .

منتجات طازجة : فاكهة – خضروات – لحوم – اسماك – أجبان .

العاب اطفال ومستلزمات المصيف من عوامات ونظارات وخلافه .

أدوات منزلية : ترابيزات – اطقم حدائق – اطقم طهي – اطقم اكواب – شماعات – جوانتي – باسكت غسيل – جرادل – مناشر غسيل .

منتجات عناية شخصية ومنزلية ومنظفات .

منتجات بقالة : مجموعة من المعلبات والبقوليات والمشروبات والشيكولاتة والبسكويت والشيبس والالبان ومنتجاتها والمجمدات الغذائية .

أجهزة كهربائية : ميكروويف – غلايات مياه – خلاطات – عجان – مكنسة – مكواة – بوتجازات – سخانات – غسالات ملابس – ثلاجات – ميكفات – مراوح – مبردات مياه .

عروض الهايبر ماركت كارفور عيد الفطر 2019

عروض فروع الماركت كارفور عيد الفطر 2019