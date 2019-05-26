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مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو

كارفور مصر قبل انتهاء شهر رمضان المبارك بأيام قليلة تعلن عن عروضها الخاصة بعيد الفطر السعيد 1440 هـ بمجموعة من التخفيضات والخصومات في الفترة من الأثنين 27-5-2019 م وحتى يوم الأحد 9-6-2019 م أو حتى نفاذ الكمية .

منتجات وسلع عرض عيد الفطر 2019 من كارفور مصر

العرض يشمل مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات أهمها :

  • ملابس العيد : فساتين بناتي – سالوبيتات اطفالي – تيشرتات اولادي وبناتي – بنطلونات وأحذية رياضية – تيشرتات وبليزرات وقمصان وبنطلونات وشورتات وشرابات وملابس داخلية وشباشب وأحذية رجالي – بيجامات وتيشرتات وأحذية حريمي .
  • مفروشات : مخدات فايبر – مراتب – اطقم ملايات – اطقم فوط – طقم كسوة – ستائر .
  • مخبوزات العيد : كعك – بسكويت – غريبة – بيتفور – كوكيز .
  • منتجات طازجة : فاكهة – خضروات – لحوم – اسماك – أجبان .
  • العاب اطفال ومستلزمات المصيف من عوامات ونظارات وخلافه .
  • أدوات منزلية : ترابيزات – اطقم حدائق – اطقم طهي – اطقم اكواب – شماعات – جوانتي – باسكت غسيل – جرادل – مناشر غسيل .
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية ومنظفات .
  • منتجات بقالة : مجموعة من المعلبات والبقوليات والمشروبات والشيكولاتة والبسكويت والشيبس والالبان ومنتجاتها والمجمدات الغذائية .
  • أجهزة كهربائية : ميكروويف – غلايات مياه – خلاطات – عجان – مكنسة – مكواة – بوتجازات – سخانات – غسالات ملابس – ثلاجات – ميكفات – مراوح – مبردات مياه .

عروض الهايبر ماركت كارفور عيد الفطر 2019

مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو

عروض فروع الماركت كارفور عيد الفطر 2019

مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو مجلة عروض كارفور مصر لعيد الفطر 2019 من 27 مايو وحتى 9 يونيو

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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