مجلة عروض هايبر وان ( عيد الاضحى ) من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس 2019

أصدرت هايبر وان Hyper one مجلة عروضها الجديدة , وخصصت هذا العدد بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1440 هـ , حيث العروض داخل المجلة سارية من الخميس 25-7-2019 م وحتى يوم الاثنين 5-8-2019 م او حتى نفاذ الكمية .
مجلة العروض الجديدة الخاصة بشهر يوليو 2019 شملت مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات والسلع المختلفة أهمها :
- مستلزمات منزلية : أطقم الطهي المختلفة من حلل ومقلايات وشوايات – طقم عشاء – بلانشة خشب – ساطور – ميزان مطبخ .
- الكترونيات : شواية – ديب فريزر – محضرات طعام – مفرمة لحم .
- مستلزمات الحديقة : شوايات فحم – شبكات شوي – فحم – اسياخ شوي .
- عروض الصيف من تانك : فلاتر مياه – عبوات شمع – زجاجات مياه – ايس تاك .
- ملابس ( خصومات تصل الى 50 % على ملابس الخروج البناتي ) : تيشرتات – فيست – بيجامات – بنطلونات – بنتاكور – شورتات – شنط هاند ميد – شباشب – كوتشيات – قمصان – صنادل – بلايزرات.
- منتجات نيفيا : عروض الصيف من نيفيا : إشترى أى من منتجات نيفيا صن واحصل على هدية فورية – اشترى بـ 100 جنية من منتجات مزيلات عرق نيفيا وأحصل على هدية فورية .
- عروض يونيليفر : معاجين اسنان – فرشاة اسنان – شاور جل – هاند واش – شامبو – صابون .
- منتجات P&G : مساحيق غسيل اريال وتايد – جل تايد – معطر ملابس داوني – منظف اطباق فيري – حفاضات بامبرز – فوط صحية اولويز – بانتين شامبو – هيربيل شامبو – معجون كرست – فرشاة اورال بي – ماكينات وأمواس وفوم حلاقة جيليت .
- منتجات عناية شخصية ومنزلية ومنظفات : مساحيق غسيل – كلور – سائل اطباق – سائل مطهر – صابون – مبيدات حشرية – رول قمامة – فويل – مناديل .
- منتجات توب فاليو : زيت – مكرونة – صلصلة – طحينة – كاكاو – جلاش – رول قمامة – مفرش سفرة – صابون سائل – مساحيق غسيل – صابون للجسم والايدي – معطر لجميع الاغراض – منظف ومطهر .
- البقالة : مجموعة متنوعة من المعلبات والبقوليات والمشروبات والحلويات والشيكولاتة والعصائر والمياه والبان والاجبان والمطهيات واللحوم والدواجن والاسماك والمجمدات الغذائية .
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