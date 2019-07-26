مجلة عروض هايبر وان ( عيد الاضحى ) من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس 2019

أصدرت هايبر وان Hyper one مجلة عروضها الجديدة , وخصصت هذا العدد بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1440 هـ , حيث العروض داخل المجلة سارية من الخميس 25-7-2019 م وحتى يوم الاثنين 5-8-2019 م او حتى نفاذ الكمية .

مجلة العروض الجديدة الخاصة بشهر يوليو 2019 شملت مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات والسلع المختلفة أهمها :