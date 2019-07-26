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مجلة عروض هايبر وان ( عيد الاضحى ) من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
مجلة عروض هايبر وان ( عيد الاضحى ) من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس 2019

أصدرت هايبر وان Hyper one مجلة عروضها الجديدة , وخصصت هذا العدد بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1440 هـ , حيث العروض داخل المجلة سارية من الخميس 25-7-2019 م وحتى يوم الاثنين 5-8-2019 م او حتى نفاذ الكمية .

مجلة العروض الجديدة الخاصة بشهر يوليو 2019 شملت مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات والسلع المختلفة أهمها :

  • مستلزمات منزلية : أطقم الطهي المختلفة من حلل ومقلايات وشوايات – طقم عشاء – بلانشة خشب – ساطور – ميزان مطبخ .
  • الكترونيات : شواية – ديب فريزر – محضرات طعام – مفرمة لحم .
  • مستلزمات الحديقة : شوايات فحم – شبكات شوي – فحم – اسياخ شوي .
  • عروض الصيف من تانك : فلاتر مياه – عبوات شمع – زجاجات مياه – ايس تاك .
  • ملابس ( خصومات تصل الى 50 % على ملابس الخروج البناتي ) : تيشرتات – فيست – بيجامات – بنطلونات – بنتاكور – شورتات – شنط هاند ميد – شباشب – كوتشيات – قمصان – صنادل – بلايزرات.
  • منتجات نيفيا : عروض الصيف من نيفيا : إشترى أى من منتجات نيفيا صن واحصل على هدية فورية – اشترى بـ 100 جنية من منتجات مزيلات عرق نيفيا وأحصل على هدية فورية .
  • عروض يونيليفر : معاجين اسنان – فرشاة اسنان – شاور جل – هاند واش – شامبو – صابون .
  • منتجات P&G : مساحيق غسيل اريال وتايد – جل تايد – معطر ملابس داوني – منظف اطباق فيري – حفاضات بامبرز – فوط صحية اولويز – بانتين شامبو – هيربيل شامبو – معجون كرست – فرشاة اورال بي – ماكينات وأمواس وفوم حلاقة جيليت .
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية ومنظفات : مساحيق غسيل – كلور – سائل اطباق – سائل مطهر – صابون – مبيدات حشرية – رول قمامة – فويل – مناديل .
  • منتجات توب فاليو : زيت – مكرونة – صلصلة – طحينة – كاكاو – جلاش – رول قمامة – مفرش سفرة – صابون سائل – مساحيق غسيل – صابون للجسم والايدي – معطر لجميع الاغراض – منظف ومطهر .
  • البقالة : مجموعة متنوعة من المعلبات والبقوليات والمشروبات والحلويات والشيكولاتة والعصائر والمياه والبان والاجبان والمطهيات واللحوم والدواجن والاسماك والمجمدات الغذائية .

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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