مجلة عروض هايبر وان من 25 مايو وحتى 5 يونيو 2019 ( عروض عيد الفطر 2019 )

اصدر هايبر وان Hyper one مجلة عروضه الجديدة لشهر مايو 2019 بمناسبة عيد الفطر المبارك 1440 هـ , حيث فترة العرض من السبت 25/5/2019 م وحتى يوم الاربعاء 5/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية , وتضم المجلة خصومات على مجموعة متنوعة من المنتجات .

منتجات وسلع مجلة هايبر ون مايو 2019