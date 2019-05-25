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مجلة عروض هايبر وان من 25 مايو وحتى 5 يونيو 2019 ( عروض عيد الفطر 2019 )

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث
مجلة عروض هايبر وان من 25 مايو وحتى 5 يونيو 2019 ( عروض عيد الفطر 2019 )

اصدر هايبر وان Hyper one مجلة عروضه الجديدة لشهر مايو 2019 بمناسبة عيد الفطر المبارك 1440 هـ , حيث فترة العرض من السبت 25/5/2019 م وحتى يوم الاربعاء 5/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية , وتضم المجلة خصومات على مجموعة متنوعة من المنتجات .

منتجات وسلع مجلة هايبر ون مايو 2019

  • منتجات بقالة ( مجموعة متنوعة من المعلبات – البقوليات – المشروبات – ياميش رمضان – منتجات توب فاليو الخاصة بهايبر ون – أجبان – لحوم ودواجن ) .
  • منظفات ومنتجات عناية شخصية  : تشكيلة كبيرة من منتجات النظافة  ومنتجات العناية بالجسم والشعر وحفاضات الاطفال والفوط الصحية النسائية .
  • مخبوزات العيد من بسكو مصر : كعك وبسكويت وغريبة وبيتي فور.
  • الكترونيات وأجهزة منزلية : مكواة شعر – فرشة تصفيف – مبرد هواء – مراوح .
  • مستلزمات مصيف : مدفع مياه – جردل بحر – مضرب راكت – مركب صيد – عوامات – كراسي بحر.
  • ملابس وأحذية .

مجلة عروض هايبر وان من 25 مايو وحتى 5 يونيو 2019 ( عروض عيد الفطر 2019 ) مجلة عروض هايبر وان من 25 مايو وحتى 5 يونيو 2019 ( عروض عيد الفطر 2019 ) مجلة عروض هايبر وان من 25 مايو وحتى 5 يونيو 2019 ( عروض عيد الفطر 2019 ) مجلة عروض هايبر وان من 25 مايو وحتى 5 يونيو 2019 ( عروض عيد الفطر 2019 ) مجلة عروض هايبر وان من 25 مايو وحتى 5 يونيو 2019 ( عروض عيد الفطر 2019 ) مجلة عروض هايبر وان من 25 مايو وحتى 5 يونيو 2019 ( عروض عيد الفطر 2019 ) مجلة عروض هايبر وان من 25 مايو وحتى 5 يونيو 2019 ( عروض عيد الفطر 2019 ) مجلة عروض هايبر وان من 25 مايو وحتى 5 يونيو 2019 ( عروض عيد الفطر 2019 ) مجلة عروض هايبر وان من 25 مايو وحتى 5 يونيو 2019 ( عروض عيد الفطر 2019 ) مجلة عروض هايبر وان من 25 مايو وحتى 5 يونيو 2019 ( عروض عيد الفطر 2019 ) مجلة عروض هايبر وان من 25 مايو وحتى 5 يونيو 2019 ( عروض عيد الفطر 2019 ) مجلة عروض هايبر وان من 25 مايو وحتى 5 يونيو 2019 ( عروض عيد الفطر 2019 ) مجلة عروض هايبر وان من 25 مايو وحتى 5 يونيو 2019 ( عروض عيد الفطر 2019 ) مجلة عروض هايبر وان من 25 مايو وحتى 5 يونيو 2019 ( عروض عيد الفطر 2019 ) مجلة عروض هايبر وان من 25 مايو وحتى 5 يونيو 2019 ( عروض عيد الفطر 2019 ) مجلة عروض هايبر وان من 25 مايو وحتى 5 يونيو 2019 ( عروض عيد الفطر 2019 ) مجلة عروض هايبر وان من 25 مايو وحتى 5 يونيو 2019 ( عروض عيد الفطر 2019 ) مجلة عروض هايبر وان من 25 مايو وحتى 5 يونيو 2019 ( عروض عيد الفطر 2019 ) مجلة عروض هايبر وان من 25 مايو وحتى 5 يونيو 2019 ( عروض عيد الفطر 2019 ) مجلة عروض هايبر وان من 25 مايو وحتى 5 يونيو 2019 ( عروض عيد الفطر 2019 ) مجلة عروض هايبر وان من 25 مايو وحتى 5 يونيو 2019 ( عروض عيد الفطر 2019 ) مجلة عروض هايبر وان من 25 مايو وحتى 5 يونيو 2019 ( عروض عيد الفطر 2019 )

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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