مجلة عروض هايبر وان من 25 مايو وحتى 5 يونيو 2019 ( عروض عيد الفطر 2019 )

اصدر هايبر وان Hyper one مجلة عروضه الجديدة لشهر مايو 2019 بمناسبة عيد الفطر المبارك 1440 هـ , حيث فترة العرض من السبت 25/5/2019 م وحتى يوم الاربعاء 5/6/2019 م أو حتى نفاذ الكمية , وتضم المجلة خصومات على مجموعة متنوعة من المنتجات .
منتجات وسلع مجلة هايبر ون مايو 2019
- منتجات بقالة ( مجموعة متنوعة من المعلبات – البقوليات – المشروبات – ياميش رمضان – منتجات توب فاليو الخاصة بهايبر ون – أجبان – لحوم ودواجن ) .
- منظفات ومنتجات عناية شخصية : تشكيلة كبيرة من منتجات النظافة ومنتجات العناية بالجسم والشعر وحفاضات الاطفال والفوط الصحية النسائية .
- مخبوزات العيد من بسكو مصر : كعك وبسكويت وغريبة وبيتي فور.
- الكترونيات وأجهزة منزلية : مكواة شعر – فرشة تصفيف – مبرد هواء – مراوح .
- مستلزمات مصيف : مدفع مياه – جردل بحر – مضرب راكت – مركب صيد – عوامات – كراسي بحر.
- ملابس وأحذية .
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