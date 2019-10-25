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أخبار إقتصادية

مجلة عروض هايبر ون Hyperone حتى 5 نوفمبر 2019

بواسطة محمد عبد الرازق 0

إصدر هايبر وان Hyper one مجلة عروضه الجديد الخاصة بشهر أكتوبر 2019 في الفترة من الجمعة 25-10-2019 م وحتى يوم الثلاثاء 5-11-2019 م أو حتى نفاذ الكمية.



منتجات وسلع عرض مجلة هايبر ون

  • الكترونيات : لابتوبات – طابعات – باور بانك – مايك – كروت ذاكرة .
  • أجهزة كهربائية وايت بوينت : غسالات – ثلاجات – بوتجازات – ديب فريزر.
  • أجهزة كهربائية بلاك اند ديكر : مكواة –  غلاية مياه – فرن – ميكروويف – محضر طعام – مكنسة كهربائية .
  • منتجات تانك : فلاتر مياه – عبوات شمع – ايس تانك – ايس بوكس – زجاجات مياه .
  • أدوات منزلية : أطفم طهي – أطقم اكواب – مقلايات – جردل – كرة قدم – جهاز جري .
  • أثاث ومفروشات : كنب سرير – طقم كنب – طقم لحاف – طقم ملاية – ستاير – خدادية .
  • ملابس وأحذية : أحذية وجالي وحريمي وكوتشيات – سابوه رجالي وحريمي – شبشب رجالي – تيشرتات – سويت شيرت – ترنجات – جواكت – بيجامات – بنطلونات.
  • الصحة والجمال : شامبو وبلسم – شاور جل – معجون اسنان – كريم بشرة – غسول – حفاضات أطفال – فوط صحية نسائية – فوم حلاقة – سبراي رجالي وحريمي – مناديل .
  • منتجات النظافة المنزلية : جل غسالات – مساحيق غسيل – معطر ارضيات – صابون سائل – رول فويل – سائل مطهر – اقراص غسالات – صابون .
  • منتجات غذائية : عصائر ومشروبات – معلبات – بقوليات – مجمدات غذائية – جبن باردة ولحوم – مخللات – البان – لحوم – دواجن – اسماك .


العروض متوفرة في الفرعين :

  • فرع الشيخ زايد / مدخل رقم 1 مدينة الشيخ زايد – قطعة رقم 2 – محور 26 يوليو – الجيزة .
  • فرع طريق القاهرة – إسماعيلية/ الكيلو 52 طريق الاسماعيلية الصحراوي – أمام جهاز مدينة العاشر من رمضان.



محمد عبد الرازق

    مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
    خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
    اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .