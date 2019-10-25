مجلة عروض هايبر ون Hyperone حتى 5 نوفمبر 2019

إصدر هايبر وان Hyper one مجلة عروضه الجديد الخاصة بشهر أكتوبر 2019 في الفترة من الجمعة 25-10-2019 م وحتى يوم الثلاثاء 5-11-2019 م أو حتى نفاذ الكمية.







منتجات وسلع عرض مجلة هايبر ون

الكترونيات : لابتوبات – طابعات – باور بانك – مايك – كروت ذاكرة .

أجهزة كهربائية وايت بوينت : غسالات – ثلاجات – بوتجازات – ديب فريزر.

أجهزة كهربائية بلاك اند ديكر : مكواة – غلاية مياه – فرن – ميكروويف – محضر طعام – مكنسة كهربائية .

منتجات تانك : فلاتر مياه – عبوات شمع – ايس تانك – ايس بوكس – زجاجات مياه .

أدوات منزلية : أطفم طهي – أطقم اكواب – مقلايات – جردل – كرة قدم – جهاز جري .

أثاث ومفروشات : كنب سرير – طقم كنب – طقم لحاف – طقم ملاية – ستاير – خدادية .

ملابس وأحذية : أحذية وجالي وحريمي وكوتشيات – سابوه رجالي وحريمي – شبشب رجالي – تيشرتات – سويت شيرت – ترنجات – جواكت – بيجامات – بنطلونات.

الصحة والجمال : شامبو وبلسم – شاور جل – معجون اسنان – كريم بشرة – غسول – حفاضات أطفال – فوط صحية نسائية – فوم حلاقة – سبراي رجالي وحريمي – مناديل .

منتجات النظافة المنزلية : جل غسالات – مساحيق غسيل – معطر ارضيات – صابون سائل – رول فويل – سائل مطهر – اقراص غسالات – صابون .

منتجات غذائية : عصائر ومشروبات – معلبات – بقوليات – مجمدات غذائية – جبن باردة ولحوم – مخللات – البان – لحوم – دواجن – اسماك .







العروض متوفرة في الفرعين :

فرع الشيخ زايد / مدخل رقم 1 مدينة الشيخ زايد – قطعة رقم 2 – محور 26 يوليو – الجيزة .

فرع طريق القاهرة – إسماعيلية/ الكيلو 52 طريق الاسماعيلية الصحراوي – أمام جهاز مدينة العاشر من رمضان.