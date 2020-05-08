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مجلس الوزراء يكشف عن حقيقة تعرض قناة السويس لخسائر فادحة

بواسطة أحمد سعيد
حقيقة تعرض قناة السويس لخسائر فادحة "الوزراء" يكشف عن حقيقة تعرض قناة السويس لخسائر فادحة

ترددت أنباء على بعض المواقع الإخبارية، وصفحات على السوشيال ميديا، تفيد بتعرض قناة السويس لخسائر فادحة، نتيجة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، فيما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الأنباء مؤكدًا أنها مجرد شائعات ولا صحة لها على الإطلاق.

وأفاد المركز الإعلامي لجلس الوزراء، في تقرير رصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، بأنه تواصل مع هيئة قناة السويس التي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدة أنه لا صحة لتعرض القناة لخسائر فادحة نتيجة أزمة كورونا.

هيئة قناة السويس ترد على الشائعة

وقالت هيئة قناة السويس إن حركة الملاحة في القناة مُنتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية، كما ارتفعت حركة الملاحة بنسبة 9.6% خلال شهر أبريل 2020 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأضافت الهيئة، أن إجمالي وزن الحمولات الصافية للسفن المارة في القناة ارتفع بنسبة 3.6% خلال شهر أبريل 2020 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، مؤكدة استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المنصوص عليها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

حركة الملاحة بالقناة

وأوضحت هيئة قناة السويس في ردها على شائعة الخسارة الفادحة، أن حركة الملاحة بالقناة خلال الثلث الأول من العام الحالي 2020 شهدت الآتي:

  • زيادة في أعداد السفن بنسبة 8.7%، بواقع 6563 سفينة.
  • عبور 6038 سفينة خلال الفترة نفسها عام 2019.
  • زيادة حمولات السفن العابرة بنسبة 7.3%، بواقع 408.6 مليون طن.
  • 380.9 مليون طن خلال الفترة نفسها في 2019.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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