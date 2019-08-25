“محدث” أسعار الدواجن اليوم الأحد 25/8/2019 في البورصة المصرية والسوق المحلي

يحرص المتابعين لأسعار الدواجن والمهتمون على متابعة أخبار بورصة الدواجن الرئيسية، والتعرف على المناقصات الموجودة بها، حيث تحدد البورصة أسعار الدواجن باختلاف أنواعها في الأسواق ومزارع الدواجن والمحلات، ومن خلال تلك المقالة سوف نتعرف على أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الأحد 25/8/2019 طبقاً لأسعار البورصة المصرية .

حيث شهدت أسعار الدواجن تراجعاً ملحوظا خلال الأيام الماضية، ومن خلال خرصنل في موقع “كلمة دوت أورج” ، فنحن نقوم بتحديث الأسعار يومياً وما يطرأ عليها من تغيير في سوق الدواجن وفي البورصة الرئيسية للدواجن ولدى التجار، كما تعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي 2018، بسبب وفرت الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري ولدى التجار.

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أسعار الدواجن اليوم الأحد 25/8/2019 في مصر

النوع الفئة السعر لحم أبيض كيلو 22 جنيه لحم ساسو كيلو 33 جنيه الأمهات كيلو 18 جنبه لحم بلدي كيلو 35 جنيه لحم ساسو كيلو 33 جنيه لحم رومي برونزي كيلو 50 جنيه لحم رومي أبيض كيلو 43 جنيه لحم بط مسكوفي كيلو 30 جنيه بط مولار كيلو 22 جنيه بيض أبيض كرتونه 32 جنيه بيض أحمر كرتونه 33 جنيه بيض بلدي كرتونه 35 كتكوت أبيض عمر يوم من 6 إلى 6.5 جنيه كتكوت أحمر (ساسو) عمر يوم من 3 إلى 4 جنيه كتكوت بلدي عمر يوم من 1.8 إلى 2

أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الدواجن