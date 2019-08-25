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“محدث” أسعار الدواجن اليوم الأحد 25/8/2019 في البورصة المصرية والسوق المحلي

كتب حنان الزهيريفي آخر تحديث
“محدث” أسعار الدواجن اليوم الأحد 25/8/2019 في البورصة المصرية والسوق المحلي
سعر الدواجن اليوم

يحرص المتابعين لأسعار الدواجن والمهتمون على متابعة أخبار بورصة الدواجن الرئيسية، والتعرف على المناقصات الموجودة بها، حيث تحدد البورصة أسعار الدواجن باختلاف أنواعها في الأسواق ومزارع الدواجن والمحلات، ومن خلال تلك المقالة سوف نتعرف على أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الأحد 25/8/2019 طبقاً لأسعار البورصة المصرية .

حيث شهدت أسعار الدواجن تراجعاً ملحوظا خلال الأيام الماضية، ومن خلال خرصنل في موقع “كلمة دوت أورج” ، فنحن نقوم بتحديث الأسعار يومياً وما يطرأ عليها من تغيير في سوق الدواجن وفي البورصة الرئيسية للدواجن ولدى التجار، كما تعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي 2018، بسبب وفرت الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري ولدى التجار.

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أسعار الدواجن اليوم الأحد 25/8/2019 في مصر

النوع

الفئة

السعر

لحم أبيض كيلو  22 جنيه
لحم ساسو كيلو 33 جنيه
الأمهات كيلو 18 جنبه
لحم بلدي كيلو35 جنيه
لحم ساسو كيلو 33 جنيه
لحم رومي برونزي كيلو  50 جنيه
لحم رومي أبيض كيلو43 جنيه
لحم بط مسكوفي كيلو  30 جنيه
بط مولار كيلو 22 جنيه
بيض أبيضكرتونه32 جنيه
بيض أحمركرتونه33 جنيه
بيض بلديكرتونه35
كتكوت أبيضعمر يوم   من 6 إلى 6.5 جنيه
كتكوت أحمر (ساسو)عمر يوم من 3 إلى 4 جنيه
كتكوت بلديعمر يوممن   1.8 إلى 2

أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الدواجن

  • ارتفاع أسعار الدجاج ينتج عنه ارتفاع في جميع مشتقاته فنلاحظ ارتفاع في أسعار الكتاكيت .
  • تفاوت سعر الدولار الأمريكي والذي يأتي ضمن المراتب الأولى في تغير أسعار الدواجن وجميع السلع المحلية والعالمية.
  • تتناسب زيادة الأسعار طرديا مع زيادة الطلب عليها.

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عن الكاتب

حنان الزهيري

مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري

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