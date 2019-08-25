“محدث” أسعار الدواجن اليوم الأحد 25/8/2019 في البورصة المصرية والسوق المحلي

يحرص المتابعين لأسعار الدواجن والمهتمون على متابعة أخبار بورصة الدواجن الرئيسية، والتعرف على المناقصات الموجودة بها، حيث تحدد البورصة أسعار الدواجن باختلاف أنواعها في الأسواق ومزارع الدواجن والمحلات، ومن خلال تلك المقالة سوف نتعرف على أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الأحد 25/8/2019 طبقاً لأسعار البورصة المصرية .
حيث شهدت أسعار الدواجن تراجعاً ملحوظا خلال الأيام الماضية، ومن خلال خرصنل في موقع “كلمة دوت أورج” ، فنحن نقوم بتحديث الأسعار يومياً وما يطرأ عليها من تغيير في سوق الدواجن وفي البورصة الرئيسية للدواجن ولدى التجار، كما تعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي 2018، بسبب وفرت الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري ولدى التجار.
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أسعار الدواجن اليوم الأحد 25/8/2019 في مصر
النوع
الفئة
السعر
|لحم أبيض
|كيلو
|22 جنيه
|لحم ساسو
|كيلو
|33 جنيه
|الأمهات
|كيلو
|18 جنبه
|لحم بلدي
|كيلو
|35 جنيه
|لحم ساسو
|كيلو
|33 جنيه
|لحم رومي برونزي
|كيلو
|50 جنيه
|لحم رومي أبيض
|كيلو
|43 جنيه
|لحم بط مسكوفي
|كيلو
|30 جنيه
|بط مولار
|كيلو
|22 جنيه
|بيض أبيض
|كرتونه
|32 جنيه
|بيض أحمر
|كرتونه
|33 جنيه
|بيض بلدي
|كرتونه
|35
|كتكوت أبيض
|عمر يوم
|من 6 إلى 6.5 جنيه
|كتكوت أحمر (ساسو)
|عمر يوم
|من 3 إلى 4 جنيه
|كتكوت بلدي
|عمر يوم
|من 1.8 إلى 2
أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الدواجن
- ارتفاع أسعار الدجاج ينتج عنه ارتفاع في جميع مشتقاته فنلاحظ ارتفاع في أسعار الكتاكيت .
- تفاوت سعر الدولار الأمريكي والذي يأتي ضمن المراتب الأولى في تغير أسعار الدواجن وجميع السلع المحلية والعالمية.
- تتناسب زيادة الأسعار طرديا مع زيادة الطلب عليها.
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