محدث الأن أسعار الحديد والأسمنت اليوم 31/7/2019 وسعر ومواد البناء في الأسواق المصرية

أسعار الحديد والأسمنت اليوم 31 يوليو، كما تباين ايضآ سعر مواد البناء في الأسواق المصرية، وقد شهدت أسعار الحديد والأسمنت أستقرارآ في الأسعار خلال الفترة الماضية نتيجة لإستقرار سعر الصرف بالنسبة للعملات الأجنبية وخاصة الدولار، كما أنخفضت بشكل كبير أسعار الأسمنت نتيجة لنفس العوامل.

وبناء علي ما سبق ذكرة نستعرض لكم خلال تقريرنا اليومي، الأسعار المتداولة لأسعار البناء في ختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2019، في اسواق البناء في مصر، ونعرض لكم خلال تقريرنا الذي يتم تحديثة بشكل دوري لحركة الطلب والعرض بالأسواق المصرية.

متوسط أسعار الحديد في مصر اليوم

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 31/7/2019، وتشهد أسواق الحديد في مصر حالة من الأستقرار النسبي بالنسبة للأسعار، ليتخطي الأزمة خلال السنوات الماضية من السلوك الأحتكاري، من تعطيش كبار التجار والموازعين للأسواق، وقلة العرض لرفع سعر الحديد، ولكن تشهد أسعار الحديد حاليآ حالة من السيولة بالنسبة للمصانع المنتجة لحديد التسليح وايضآ كبار الموزعين، ونستعرض لكم خلال هذا التقرير سعر طن الحديد من المصانع في مصر، إليكم التفاصيل.

سعر حديد عز أستقر اليوم الأربعاء 31/7/2019 عند سعر 11900 جنيهآ للطن الواحد.

سعر حديد المصريين أستقر اليوم الأربعاء 31/7/2019 عند سعر 11800 جنيهآ للطن الواحد.

سعر حديد العتال أستقر اليوم الأربعاء 31/7/2019 عند سعر 11850 جنيهآ للطن الواحد.

سعر حديد بشاي أستقر اليوم الأربعاء 31/7/2019 عند سعر 11850 جنيهآ للطن الواحد.

سعر حديد عطية أستقر اليوم الأربعاء 31/7/2019 عند سعر 11800 جنيهآ للطن الواحد.

سعر حديد المركبي أستقر اليوم الأربعاء 31/7/2019 عند سعر 11750 جنيهآ للطن الواحد.

سعر حديد سرحان أستقر اليوم الأربعاء 31/7/2019 عند سعر 11650 جنيهآ للطن الواحد.

سعر حديد المعادي أستقر اليوم الأربعاء 31/7/2019 عند سعر 11550 جنيهآ للطن الواحد.

وعبر الجدول التالي، نقدم لكم أقل سعر وأعلي سعر وفق البيانات الواردة من المصانع المنتجة للحديد:-

أسم المصنع أقل سعر للحديد أعلي سعر للحديد حديد عز 11.880 جنيهًا 11.900 جنيهًا حديد بشاي 11830 جنيهًا 11850 جنيهًا حديد العتال 11800 جنيهًا 11850 جنيهًا حديد عطيه 11800 جنيهًا 11800 جنيهًا حديد سرحان 11600 جنيهًا 11650 جنيهًا حديد المراكبي 11740 جنيهًا 11750 جنيهًا حديد المصريين 11800 جنيهًا 11800 جنيهًا حديد الكومي 11600 جنيهًا 11600 جنيهًا حديد العشري 11600 جنيهًا 11650 جنيهًا

ووفقآ للبيان السالف ذكرة، يتضح لنا أن أسعار الحديد في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2019 وفق البيانات التي أعلنتها المصانع المنتجة لحديد التسليح، فإن متوسط سعر الحديد اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو قد أستقرت عند 11600 جنيهآ للطن الواحد.

متوسط أسعار الأسمنت في مصر اليوم

تشهد أسعار الأسمنت حالة من عدم الأستقرار، نظرآ لتراجع السعر أول أمس وفقآ لما نشرته البيانات الواردة من مصانع الأسمنت في مصر، علي الرغم من الأرتفاع المفاجئ في أسعار الوقود، ولكن جاءت الأسعار مغايره تمامآ لهذه الزيادة، وسط توقعات بإنخفاض أسعار العقارات.

ونستعرض لكم خلال هذا التقرير سعر طن الأسمنت المخلوط والأسمنت الأبيض من المصانع المنتجة للأسمنت في مصر، إليكم التفاصيل.

سعر أسمنت أسوان المسلح أستقر اليوم الأربعاء 31/7/2019 عند سعر 810 جنيهآ للطن الواحد.

سعر سمنت المخصوص المسلح أستقر اليوم الأربعاء 31/7/2019 عند سعر 813 جنيهآ للطن الواحد.

سعر أسمنت شورى المسلح أستقر اليوم الأربعاء 31/7/2019 عند سعر 813 جنيهآ للطن الواحد.

سعر أسمنت السويدي المسلح أستقر اليوم الأربعاء 31/7/2019 عند سعر 833 جنيهآ للطن الواحد.

سعر أسمنت النصر المسلح أستقر اليوم الأربعاء 31/7/2019 عند سعر 818 جنيهآ للطن الواحد.

سعر أسمنت مصر بني سويف أستقر اليوم الأربعاء 31/7/2019 عند سعر 835 جنيهآ للطن الواحد.

وعبر الجدول التالي، نقدم لكم متوسط سعر الأسمنت وسعر الأمس وفق البيانات الواردة من المصانع المنتجة لأسمنت التسليح في مصر اليوم الأربعاء 31 يوليو 2019:-

أسم المصنع متوسط السعر سعر الأمس العربية للأسمنت 835 جنيهآ للطن الواحد 845 جنيهآ للطن الواحد الشركة العربية للأسمنت 815 جنيهآ للطن الواحد 823 جنيهآ للطن الواحد أسمنت أسيوط 823 جنيهآ للطن الواحد 825 جنيهآ للطن الواحد صناعات مواد البناء 823 جنيهآ للطن الواحد 825 جنيهآ للطن الواحد أسمنت أسك المنيا 823 جنيهآ للطن الواحد 825 جنيهآ للطن الواحد أسمنت النهضة 810 جنيهآ للطن الواحد 813 جنيهآ للطن الواحد أسمنت وادي النيل 815 جنيهآ للطن الواحد 818 جنيهآ للطن الواحد لافارج للأسمنت 825 جنيهآ للطن الواحد 833 جنيهآ للطن الواحد أسمنت سيناء 813 جنيهآ للطن الواحد 818 جنيهآ للطن الواحد السويس للأسمنت 818 جنيهآ للطن الواحد 820 جنيهآ للطن الواحد

يتبين لنا خلال الجدول السالف ذكرة بتحديث اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2019، فإن أسعار الأسمنت الأبيض من المصانع قد أستقرت عند متوسط سعر 2300 جنيهآ للطن الواحد، فيما أستقرت أسعار الأسمنت المخلوط عند سعر 735 جنيهآ للطن الواحد.

وجب الذكر، انه وفقآ لأراء الخبراء فإن الأستقرار الذي يشهده قطاع مواد البناء من حديد وأسمنت وطوب بالنسبة للأسعار، سوف ينعكس بشكل علي سوق العقارات في مصر، وسط توقعات بإنخفاض الأسعار خلال المرحلة المقبلة وفقآ للبيانات السابقة وأنخفاض الأسعار بشكل يومي، مما سيحدث أنتعاشآ في سوق العقارات المصرية.